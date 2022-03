Honor 8X, un nuovo dispositivo di fascia media, è adesso ufficiale (presto arriverà anche in Europa). Il telefono ha uno schermo LCD da 6.7 pollici con risoluzione di 2388 x 1080 pixel e refresh rate a 90Hz, oltre ad essere spinto dal processore Snapdragon 680 con 6GB di RAM (espansione smart fino a 8GB) e 128GB di memoria interna (un buon profilo tecnico, non c’è che dire, anche se c’è sicuramente di meglio sul mercato9.

Honor 8X include il supporto dualSIM, le connettività 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 LE, il jack per le cuffie da 3.5mm, GPS, Glonass, Beidou e Galileo. Il lettore di impronte digitali è disposto lateralmente, mentre manca l’NFC, che molti utenti utilizzano per effettuare pagamenti contactless. Il comparto fotografico posteriore si compone di un sensore principale da 64MP (apertura f/1.8), un ultra-grandangolare da 5MP (apertura f/2.2), uno di profondità da 2MP ed un sensore macro, anch’esso da 2MP (sempre con apertura f/2.4), con flash LED, videoregistrazione fino FHD e zoom digitale fino 8x. La fotocamera frontale include un unico sensore da 16MP (apertura f/2.45).

Honor 8X è disponibile nelle colorazioni Titanium Silver, Midnight Black, Ocean Blue ed ha dimensioni di 163,4×74,7×7,45mm per 177 gr. di peso. Honor 8X ha una batteria da 4000mAh con supporto alla ricarica SuperCharge 22,5W. Come potete vedere, si tratta di un dispositivo per certi versi discreto, seppur con qualche mancanza (la capacità della batteria non è poi così ampia come molti altri top di gamma, al contrario, garantiscono, per non parlare dell’assenza dell’NFC, cui difficilmente si può rinunciare allo stato attuale). Resta da capire a che prezzo il device verrà venduto in Europa. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

