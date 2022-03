Emma a C’è Posta Per Te il 12 marzo, per il gran finale della nuova stagione del people show guidato da Maria De Filippi. La cantante salentina sarà in studio per una sorpresa: sarà l’ospite, o meglio il regalo, che la padrona di casa riserverà ad alcuni dei protagonisti delle sue storie.

C’è Posta Per Te giunge alla puntata finale anche stavolta e lascia il sabato sera di Canale 5, che dalla prossima settimana sarà dedicato al serale di Amici. Maria De Filippi resta la regina del sabato sera Mediaset ma non vedremo più le storie toccanti di C’è Posta Per Te.

Nono ed ultimo appuntamento con lo show delle emozioni, stasera su Canale5.

In prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, Maria De Filippi conclude la 25esima stagione del people show che porta in prima serata Tv le emozioni della gente comune, affondando gioie e dolori che appartengono alla vita di tutti noi.

La formula magica di Maria De Filippi è infatti della di parlare di gente comune a gente comune e il pubblico Mediaset l’ha premiata anche stavolta.

Dal 2000 ormai il pubblico segue e premia il programma ideato e condotto dalla De Filippi, alle prese con tentativi di riallacciare rapporti e risolvere situazioni familiari che provocano tanto dolore ai protagonisti delle sue storie.

Al centro dello studio l’ormai celebre busta bianca: se verrò rimossa, l’intervento di Maria sarà andato a buon fine. In caso contrario, la busta si chiuderà con un niente di fatto.



L’edizione si chiude con la posta che coinvolge una delle cantanti più amate della musica italiana: Emma Marrone sarà in studio a supporto di una storia che Maria ci racconterà stasera, sabato 12 marzo.