Quale sarà la durata dello sciopero autotrasportatori che probabilmente avrà inizio lunedì 14 marzo per via del caro carburanti? In realtà lo stop delle società di autotrasporto in Italia è ufficiale: si tratterà di un fermo per le associazioni di Trasportounito, mentre Unatras ha fatto sapere che la manifestazione avrà luogo solo per la giornata del 19 marzo. Lo sciopero autotrasportatori non è in dubbio, anche se nella giornata di martedì 15 marzo è in programma un incontro con la vice ministra delle Infrastrutture, Teresa Bellanova, per offrire un piano straordinario di contributi da 80 milioni di euro.

Come riportato da ‘fanpage.it‘, in Sardegna è esplosa una vera e propria psicosi da parte dei cittadini, sfociata nell’assalto ai supermercati per paura del mancato approvvigionamento delle merci. Intanto il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto a tranquillizzare la popolazione ribadendo che non ci sarà alcun allargamento della guerra. Trasportounito ha comunicato al Palazzo Chigi che lo sciopero autotrasportatori non si è potuto evitare anche per la salvaguardia delle imprese e per scongiurare il persistere delle attuali condizioni di mercato, non più sostenibili (si corre il rischio che il caro carburanti possa convertirsi in benefici per soggetti terzi del settore trasporti, ossia in addebiti per vincoli contrattuali che le imprese logistiche non sono più capaci di assicurare).

Lo sciopero autotrasportatori, per adesso, vede coinvolti più di 450 camionisti, ma potrebbero aumentare nel giro delle prossime ore. La Commissione di garanzia per gli scioperi si è già opposta alla prossima manifestazione dei camionisti, vietandolo categoricamente. Al momento non possiamo ancora sapere come andranno le cose, né tanto meno quanto esattamente potrebbe durare lo stop dei tir (ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore, quindi vi invitiamo a seguirci).

