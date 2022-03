Da Mahmood a Ermal Meta, sono 10 gli artisti e le canzoni nominati per il Premio Amnesty sezione Big. Chi vincerà?

Una miscela di generi musicali, generazioni e tematiche: Amnesty International Italia e Voci per la Libertà hanno scelto 10 brani rilasciati lo scorso anno nella musica italiana e hanno scelto la rosa di coloro che sono in lizza per il Premio Amnesty International Italia nella sezione Big.

10 le canzoni ufficialmente candidate, solo una si aggiudicherà lo storico riconoscimento, giunto quest’anno alla 20a edizione. Un premio particolarmente importante, questo, che va a brani sui diritti umani pubblicati da nomi affermati della musica italiana nell’anno precedente rispetto a quello dell’assegnazione del riconoscimento.

Tra i temi trattati, nei brani scelti per l’edizione 2022, ci sono la prigionia – reale o metaforica -, l’emigrazione, immigrazione, sfruttamento, schiavitù, razzismo, abusi di potere, dittatura, spirito vitale degli esseri umani, natura, omotransfobia, libertà.

Ad assegnare il premio sarà una giuria composta da giornalisti, conduttori radiofonici e televisivi, intellettuali, addetti ai lavori, referenti di Amnesty International Italia e di Voci per la Libertà.

Il vincitore sarà premiato durante la prossima edizione di “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”, in programma dal 21 al 24 luglio a Rosolina Mare (Rovigo).

Di seguito gli artisti in lizza e le relative canzoni in gara nell’edizione 2022 del premio.

I candidati 2022