Nel nuovo lancio radiofonico Zucchero canta Fiore Di Maggio di Concato, una meravigliosa canzone d’amore che ha fatto la storia della musica italiana. Il cantautore rende omaggio a questo grande classico nel suo album Discover, disco di tributi in cui troviamo rivisitazioni di Elisa (Luce), dei Coldplay (The Scientist), i Genesis (Follow You Follow Me) e tanti altri artisti nazionali e internazionali.

Zucchero canta Fiore Di Maggio di Concato

Nel nuovo singolo disponibile da oggi in rotazione radiofonica Zucchero canta Fiore Di Maggio di Concato. Ecco come motiva la sua scelta:

“Fiore Di Maggio ha una grandissima melodia, un testo poetico e molto romantico, è una bellissima canzone, che ha avuto un gradissimo successo, e che ho deciso di riproporre proprio per mantenere alto e vivo il ricordo di questo emozionante brano di Fabio Concato”.

Rispetto alla versione originale, Zucchero fa un ampio ricorso ai pad e agli archi rendendo il brano più atmosferico e profondo, ma senza snaturare la dolcezza della versione del 1984 contenuta nel disco omonimo Fabio Concato e contenente grandi successi del cantautore milanese come Guido Piano e Rosalina.

Fabio Concato scrisse questo brano ispirandosi alla nascita di Carlotta, la sua prima figlia. Il posto “dove c’è sempre il sole” è Viserbella, comune della provincia di Rimini, in cui Concato si trovava durante la scrittura. In particolare il cantautore immaginava la sua piccola trasportata da un gabbiano che si posava su uno scoglio “dal quale ci tuffavamo da ragazzini”. Ancora oggi Fiore Di Maggio è una delle canzoni più dolci e poetiche dedicate da un padre per una figlia.

Discover

Con Discover Zucchero ha toccato una delle vette più alte della sua carriera, arrivando a scomodare la voce del grande assente Fabrizio De Andrè in Ho Visto Nina Volare e duettando con Mahmood in Natural Blues e Bono Vox in Canta La Vita (Let Your Love Be Known).

Con Discover e tutti i suoi più grandi successi, Zucchero terrà una residency all’Arena di Verona tra aprile e maggio con 14 appuntamenti in cui non mancheranno sorprese.

Discover zucchero

Testo