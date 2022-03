La serie OnePlus Nord si sta espandendo veramente ad un ritmo costante a livello globale e in India. L’azienda, nel mese di giugno dello scorso anno, aveva introdotto il OnePlus Nord 2 con un’alternativa più economica, ovvero il Nord CE 2 5G, in arrivo il mese scorso. Pare, però, che il brand non abbia ancora terminato con la serie Nord 2. Infatti, si vocifera che OnePlus stia lavorando su un nuovo dispositivo OnePlus Nord 2T. Secondo quanto riportato, il telefono sarebbe in fase di test pre-lancio in India. Adesso, ‘91mobiles‘ mostra in esclusiva il primo design del OnePlus Nord 2T tramite un rendering fornito da una fonte del settore e l’immagine regala il design posteriore del telefono in tutto il suo splendore. Vediamo insieme i dettagli.

Il OnePlus Nord 2T sfoggerà un design posteriore davvero unico dotato di un’estetica fine di colore nero e di un comparto fotografico piuttosto ampio e di colore blu con due anelli circolari all’interno del modulo. Mentre l’anello superiore mostrerà un sensore primario piuttosto grande da 50MP, l’anello inferiore ospiterà, invece, due fotocamere più piccole e posizionate un po’ casualmente. Accanto agli anelli della fotocamera saranno presenti due ritagli LED. Il telefono potrebbe mostrare le seguenti specifiche tecniche: display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, un chip MediaTek Dimensity 1300, memorie fino a 12GB di RAM e 256GB di storage interno, fotocamera posteriore da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP, un monocromatico da 2MP e una fotocamera frontale da 32MP.

Lo smartphone dovrebbe anche mostrare l’interfaccia utente OxygenOS 12 su base Android 12 e montare una batteria da 4500mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 80W. Per quanto riguarda il prezzo, secondo i rapporti precedenti, il lancio del OnePlus Nord 2T dovrebbe avvenire tra aprile e maggio e ad un costo compreso tra i 350 e 470 euro circa al cambio.

