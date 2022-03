Oppo A76 è arrivato anche in Italia. Il device è spinto dal processore Snapdragon 680 4G (2.4GHz e processo produttivo a 6nm) con 4GB di RAM (con espansione virtuale) e 128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 1TB) ed include uno schermo da 6.56 pollici con risoluzione HD+ (1612 x 720 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz.

Oppo A76 presente un comparto fotografico posteriore con un sensore principale da 13MP (apertura f/2.2) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4) ed un sensore frontale da 8MP (apertura f/2.0). A bordo del dispositivo è incluso un lettore di impronte digitali laterale. Oppo A76 presenta il supporto dualSIM, la certificazione IPX4 (contro gli schizzi d’acqua), la connettività 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, Galileo, USB-C 2.0, NFC e jack per le cuffie da 3.5mm (un parco connettività completo, che non dovrebbe farvi rimpiangere un top di gamma). La batteria ha una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 33W. Il software di riferimento è il ColorOS 11.1 basato su Android 11 (parliamo di un sistema operativo abbastanza recente, anche se immaginiamo dovrà essere presto aggiornato ad Android 12).

Il telefono ha dimensioni di 164,4 x 75,7 x 8,39 mm, distribuite in un peso di 189 gr. Oppo A76 può essere già acquistato in pre-ordine, nelle colorazioni Glowing Black e Glowing Blue, al prezzo di 249,99 euro, sia sullo store online di Oppo che su Amazon (con disponibilità a partire dal 13 marzo), a prescindere dal colore che sceglierete. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso che vedete è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

