Esce oggi Bones degli Imagine Dragons, il nuovo singolo che dopo Enemy anticipa l’album in prossima uscita. La band di Dan Reynolds presenta un brano a tutti gli effetti esplosivo, con percussioni e ritornelli degni del più grande coro da stadio e inserti elettronici che negli anni hanno reso grande la band elettropop staunitense.

Nonostante i fasti dell’arrangiamento – il brano è prodotto dal suo svedese Mattman & Robin (gli stessi di Nick Jonas e Celeste) – il testo contiene una riflessione profonda: c’è qualcosa dopo la morte? Il terrore per la risposta viene addolcito dal mood del brano, che ricorda atmosfere di grande celebrazione e spazi aperti, quasi ad attutire il colpo di una delusione. Lo spiega meglio Dan Reynolds, quando racconta il significato del brano:

Bones degli Imagine Dragons farà parte del prossimo album, Mercury – Act 2, in prossima uscita come seguito ideale di Mercury – Act 1 (2021).

Per ritornare sul palco gli Imagine Dragons scelgono i palchi di tutto il mondo con il Mercury Tour. La band di Dan Reynolds passerà anche per l’Italia con un’unica data in occasione degli I-Days di Milano il 12 giugno 2022 presso l’Ippodromo Trenno.

Negli anni gli Imagine Dragons si sono meritati il titolo di autorevoli portavoce della scena pop rock internazionale, vincendo un Grammy Award come Best Rock Performance nel 2014 con Radioactive. Il loro singolo precedente, Enemy, ha superato 1,24 miliardi di riproduzioni ed è stato scelto per la colonna sonora della serie animata Arcane della Riot Games.

[Verse 1]

Gimme, gimme, gimme some time to think

I’m in the bathroom, looking at me

Face in the mirror is all I need (Ooh-ooh)

Waiting ‘til the reaper takes my life

Never gonna get me out alive

I will live a thousand million lives (Ooh-ooh)

[Pre-Chorus]

My patience is waning, is this entertaining?

Our patience is waning, is this entertaining?

[Chorus]

I-I-I, got this feeling, yeah, you know

Where I’m losing all control

‘Cause there’s magic in my bones

I-I-I, got this feeling in my soul

Go ahead and throw your stones

‘Cause there’s magic in my bones

[Verse 2]

Playin’ with thе stick of dynamite

It was never gray and black and whitе

There was never wrong ‘til there was right (Ooh-ooh)

Feelin’ like a boulder hurdlin’

Seein’ all the vultures circlin’

Burnin’ in the flames, I’m workin’ in

Turnin’ in the bed, it’s dark in it

[Pre-Chorus]

My patience is waning, is this entertaining?

Our patience is waning, is this entertaining?

[Chorus]

I-I-I, got this feeling, yeah, you know

Where I’m losing all control

‘Cause there’s magic in my bones (In my bones)

I-I-I, got this feeling in my soul

Go ahead and throw your stones

‘Cause there’s magic in my bones

[Post-Chorus]

‘Cause there’s magic in my bones

[Bridge]

Mirror of my mind

Turnin’ the pages of my life

Walkin’ the path so many paced a million times

Drown out the voices in the air

Leavin’ the ones that never cared

Pickin’ the pieces up and building to the sky

[Pre-Chorus]

My patience is waning, is this entertaining?

Our patience is waning, is this entertaining?

[Chorus]

I-I-I, got this feeling, yeah, you know

Where I’m losing all control

‘Cause there’s magic in my bones (Magic in my bones)

I-I-I, got this feeling in my soul

Go ahead and throw your stones

‘Cause there’s magic in my bones

[Outro]

There goes my mind, don’t mind

There goes my mind

There goes my mind, don’t mind

There goes my mind

‘Cause there’s magic in my bones