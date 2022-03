In No Wallet di Paky feat. Marracash c’è un intero universo dedicato al mondo del rap, sia nelle parole che nel sound. Ne ha ben donde Paky, all’anagrafe Vincenzo Mattera che nella sua Rozzano – alle porte di Milano, lo stesso quartiere che ha visto crescere Fedez – ha trovato lo spunto per scrivere le prime barre che ora sono diventate il suo primo disco, Salvatore.

Secondigliano nel cuore, Rozzano negli occhi. Paky esordisce con un disco dedicato a una persona che oggi è una grande assente. Salvatore era il suo nome, e il giovane rapper gli dedica il suo primo disco. Con tutti gli strumenti necessari – la rabbia e l’arte – per raccontarsi, Vincenzo lancia No Wallet, il singolo con Marracash come ospite eccellente.

A completare il trio perfetto c’è Andry The Hitmaker, che regala a questa carrellata di fotografie sbiadite e glitterate allo stesso tempo quel tocco urban che è tipico di ciò che viene vomitato dalla strada. La stessa, quella di Paky, nella quale ha inaugurato con una sorta di live abusivo Salvatore, il debutto discografico in uscita oggi.

No Wallet di Paky feat. Marracash è un mattoncino di quel mondo che il rapper di Rozzano contesta. Un selfie sonoro, se vogliamo, con confessioni del tipo: “Rubavo nei camion, mo’ mi veste uno”, un po’ per buttarsi nella mischia dei colleghi resilienti che dalle stalle sono arrivati alle stelle, un po’ per incoraggiare i suoi concittadini a non smettere di credere nei sogni.

Andry The Hitmaker scandisce tutto: il suo beat incorona le barre dei due amici – Paky da Rozzano, Marracash da Barona – che insieme ricostruiscono il puzzle di un quadro antropologico difficile in cui i due artisti cercano di fare da collante, da portavoce per la gente che subisce il vuoto lasciato dallo Stato.

[Intro]

Oh, Andry

[Strofa 1: Paky]

Ehi-ehi, sono giovane e gangsta come piace a lei

Ho i soldi G nella banca, non sopra un display

Ho dei pazzi nel mio clique, non pestarmi i piedi

Faccio diss in giro, nulla mi è sfuggito

Voglio diamantini sopra nocche spaccate

Sco*o questa groupie, dice: “Rozzi ha spaccato”

La tasca mo è piena, sai, prima c’era un buco

Metto tutto ‘ncuollo, non mi serve un wallet

Batto faccia e cu*o, mi perdo nel nulla

I miei giù con le buste, corro come puma

Rubavo nei camion, mo mi veste uno

Becco Marra in Barona, Rozzi a un quarto d’ora

[Pre-Ritornello: Paky]

I soldi del beep li chiudo con le molle

Dieci K in blu (In blu), non uso il portafoglio

No wallet, ah (Ah)

No wallet, li metto tutti ‘ncuollo

[Ritornello: Marracash]

No wallet

Tutti nella tasca di tuta di felpa

No wallet

Tutto nella testa, non tengo un’agenda

No wallet

Eh, ah, com’è vera la mia me**a

Sembra scritta dalla strada stessa (Marracash)

[Strofa 2: Marracash]

Vroom, scanno in dei Missaglia, là fuori è una taiga (Brr)

Sto tutto stonato, fra’, tutto Stone Island

Soldi, grammi, guardie, ce li ho tutti addosso (Damn)

Sloggati dai social o slogati un polso (Ahah)

Cristo resort, sono risorto

Torno al blocco, becco Nico nel solito posto (Ahi)

Dice che si è aperto una gioielleria nel corso

Chiedo: “Come?”, mi ha risposto: “Col piede di porco”

Huh, vado a Rozzi da quando ero bimbo

Via dei Fiori però non ne viene fuori un giglio

Huh, latitante, Tommy Riccio

Questa bi*ch, frate’, c’ha più filler del tuo disco

[Pre-Ritornello: Paky]

I soldi del beep li chiudo con le molle

Dieci K in blu (In blu), non uso il portafoglio

No wallet, ah (Ah)

No wallet, li metto tutti in ‘nguollo

[Ritornello: Marracash]

No wallet

Tutti nella tasca di tuta di felpa

No wallet

Tutto nella testa, non tengo un’agenda

No wallet

Eh, ah, com’è vera la mia me**a

Sembra scritta dalla strada stessa