Sono giunte interessanti indiscrezioni da parte di una fonte coreana ETNews (piuttosto attendibile) in merito al nuovo indossabile Samsung Galaxy Watch 5. Dopo l’installazione di sensori di pressione sanguigna, elettrocardiogramma e saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) sul Galaxy Watch 4 dello scorso anno, Samsung Electronics pare abbia deciso di aggiungere una funzione per il rilevamento della temperatura corporea a bordo del nuovo smartwatch Galaxy, che uscirà ad agosto. La temperatura corporea è considerata uno degli importanti indicatori di salute: essa, infatti, può essere un campanello di allarme per la comparsa di varie cause come: febbre, malattie infettive e raffreddore, così come i cicli di ovulazione femminile.

Sul mercato esistono già concorrenti che consentono agli utenti di utilizzare una funzione simile per rilevare la temperatura corporea, come ad esempio il Garmin, ma potremmo anche pensare che il ritardo di questa opzione a bordo di altri smartwatch dipenda da difficoltà tecniche collegate. Il problema principale sta nel misurare con precisione la temperatura corporea con lo smartwatch al polso. La temperatura rilevata sulla pelle è influenzata dall’ambiente esterno, come la luce solare diretta e l’esercizio fisico, motivo per cui le principali aziende, come Samsung e Apple, hanno ritardato fino ad ora la funzione del termometro.

La fonte coreana spiega, però, che adesso il colosso di Seul si sarebbe messa a lavoro su una tecnologia sicura e attendibile che potrebbe essere integrata a bordo del prossimo Samsung Galaxy Watch 5. Inoltre, sono oggetto di studio anche i nuovi auricolari wireless Galaxy Buds per avere una funzione termometro. Il prototipo degli auricolari è stato completato e si sta valutando la data del loro rilascio. La fonte ha anche rivelato la possibile data di lancio del Samsung Galaxy Watch 5, che quasi sicuramente sarà in programma il prossimo mese di agosto. Al momento non vi sono dettagli circa le ulteriori specifiche tecniche, così come eventuali immagini render. Non ci resta che attendere maggiori informazioni in merito.

