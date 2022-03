Le gesture ti consentono di eseguire operazioni sul telefono senza nemmeno toccarlo, e costituiscono buona parte dell’esperienza software offerta dai dispositivi Samsung Galaxy. Come riportato da ‘SamMobile‘, abbiamo la possibilità di disattivare l’audio delle chiamate in arrivo semplicemente sollevando la mano sullo schermo, come pure scattare selfie mostrando una mano aperta alla fotocamera. Mostrare il palmo della mano alla fotocamera per avviare i selfie è forse una delle gesture preferite a bordo degli smartphone Galaxy, perché sappiamo tutti quanto possa essere imbarazzante tenere i nostri telefono con una mano tesa e provare a toccare il pulsante di scatto.

Basta esibire il palmo della mano alla fotocamera affinché il telefono avvii un timer e catturi l’immagine. Purtroppo, però, la gesture in questione pare essere vittima di un piccolo problema: il timer che l’app della fotocamera avvia dopo aver rilevato un palmo non è sufficientemente lungo (si ha a disposizione 1,5 secondi circa per rimuovere la mano dall’inquadratura prima che venga scattata la foto, cosa che spesso obbliga il telefono a muoversi un po’, traducendosi in sfocature e tremolii). Questo è un problema particolarmente grave nei selfie notturni, quando la fotocamera frontale sta tentando di scattare una foto con una velocità dell’otturatore inferiore e si sta già cercando di tenere il telefono fermo il più possibile.

Un’opzione per selezionare la durata del timer avviata dalla gesture risolverebbe facilmente il problema, che finora non è stato considerato. Del resto, l’utilizzo dell’opzione timer standard nell’app della fotocamera non è una soluzione (lo si può impostare su 2 o 5 secondi in modo da avere abbastanza tempo per togliere di mezzo quel palmo, ma quel timer standard è un’impostazione persistente e dovrà essere disabilitato manualmente ogni volta, anche quando non vorrai usare un timer per i vostri selfie). Bisogna, invece, estendere, seppur di poco, il timer della gesture del palmo della mano per gli autoscatti, separata dal normale timer della fotocamera.

