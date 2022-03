Continua a tenere banco la storia del widget 4146 che non funziona dopo il recente aggiornamento di cui tutti parlano. Ho affrontato la questione già nella giornata di ieri con un primo articolo a tema, facendo presente a tutti che non fossimo al cospetto di segnalazioni isolate. Insomma, un modo per comprendere che l’anomalia riscontrata non fosse circoscritta alla propria utenza. Il punto è che, a 24 ore dalle prime segnalazioni, la situazione ancora non migliora. Difficile dire se tutto sia imputabile effettivamente al nuovo upgrade, o se in alternativa ci sia qualche altra anomalia da affrontare per i tecnici.

Alcuni riscontri sull’aggiornamento del widget 4146 che non funziona

Cosa sappiamo fino a questo momento a proposito delle anomalie in corso e dell’aggiornamento del widget 4146 che non funziona? Non si hanno annunci ufficiali da parte dello staff che si occupa dello sviluppo del progetto, con il quale possiamo aggiungere in automatico il prefisso in questione ai numeri che abbiamo salvato in rubrica. Vi ricordo che si tratta di una funzione estremamente utile per determinate utenze che, senza digitare quei quattro numeri, sono costretti ad imbattersi in un messaggio automatico del proprio operatore al momento di ogni chiamata.

Ad esempio, se il widget 4146 non funziona a bordo dei vostri telefoni marchiati Asus e Huawei, tanto per citare due brand spesso finiti al centro di segnalazioni in questo particolare contesto, è importante sottolineare che sia presente un menù app protette che faccia tutta la differenza del mondo. In alternativa, potreste imbattervi in un’app dal nome Auto Start Manager. Il suo scopo è quello di abilitare gli applicativi che possono rimanere attivi in memoria.

E qui si ritorna alla questione principale, indipendentemente dall’aggiornamento di cui tanto si parla in questa fase. Per consentire il corretto funzionamento del widget 4146, infatti, occorre abilitare quest’ultimo all’interno del menù in questione.

Continua a leggere su optimagazine.com