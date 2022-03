Piero Pelù attore? Si sapeva già dal 2020, in realtà, ma nelle ultime ore è arrivata la data di uscita de I Cassamortari, una black comedy firmata da Claudio Amendola in arrivo su Amazon Prime Video.

Piero Pelù attore

I Cassamortari, film in cui troveremo un Piero Pelù attore, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 24 marzo 2022. Il frontman dei Litfiba e cantautore fiorentino reciterà al fianco di attori del calibro di Edoardo Leo, Massimo Ghini, Lucia Ocone, Gianmarco Tognazzi, Antonella Fassari, Massimo Dapporto, Alice Benvenuti, Alessandro Sperduti, Giuliana Loiodice e Sonia Bergamasco.

Nella trama del film Piero Pelù interpreta, ovviamente, una rockstar. I Cassamortari – come il titolo suggerisce – racconta la storia dei Pasti, una famiglia che da intere generazioni gestisce un’impresa funebre. Un giorno Giuseppe (Edoardo Leo) muore e porta con sé tutte le sue abilità di uomo d’affari e tutte le sue intuizioni. Gli eredi che dovranno prendere le redini dell’impresa sono in difficoltà perché troppo presi dai loro vizi.

L’impresa rischia il tracollo, ma una fatalità sembra presentarsi come un’occasione per risollevare i conti: muore la rockstar Gabriele Arcangelo (Piero Pelù) per un’overdose durante una campagna di sensibilizzazione contro le droghe. Organizzare il suo funerale potrebbe essere un’occasione per i Pasti di riprendere le sorti dell’azienda.

Un inedito nel film

Piero Pelù attore, ma non solo. Nel film il rocker fiorentino interpreta un artista, ma con Claudio Amendola ha lavorato per la colonna sonora. Come annunciato dallo stesso frontman dei Litfiba, ne I Cassamortari è presente l’inedito Sete Di Vita che potremo ascoltare all’uscita del film e di cui possiamo sentire un assaggio nel trailer che riportiamo a fine articolo.

Dopo una serie di rinvii, il 24 marzo uscirà I Cassamortari che Piero Pelù definisce “la black comedy più scorretta degli ultimi 50 anni”.