Un paio di settimane fa, il colosso di Seul ha inizito ad implementare l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2022 e la serie dei Samsung Galaxy S22 è stata la prima ad ottenerlo. Ora, l’OEM asiatico ha iniziato a distribuire il nuovo upgrade di sicurezza a bordo del Samsung Galaxy S10 Lite. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il device viene fornito con la versione firmware G770FXXS6FVB7. L’upgrade è attualmente in fase di implementazione in Spagna e prevediamo che si espanderà presto in altri Paesi europei (dovrebbe essere questione di pochi giorni, quindi tenetevi pronti).

Il colosso di Seul ha incluso la patch di sicurezza di marzo 2022 nel software in questione, che risolve più di 50 vulnerabilità. L’upgrade porta con sé anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità dei dispositivi. Se siete utenti del Samsung Galaxy S10 Lite in Spagna, potreste aver ricevuto la notifica del nuovo aggiornamento (cosa che avverrà presto anche nel mercato italiano). Nel caso in cui ancora non sia accaduto, potrete verificare la disponibilità dell’upgrade seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, procedete all’installazione solo nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% (altrimenti potreste collegare il dispositivo alla rete elettrica per stare tranquilli). Un’altra cosa da fare sarebbe il backup dei dati, da ripristinare in caso di occorrenza (diversamente potreste perdere tutto quello che c’è salvato in memoria nel caso in cui si rendesse necessario riportare il dispositivo, per qualsiasi motivo non dipendente da voi, allo stato di fabbrica). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

