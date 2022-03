Il finale di Doc Nelle tue Mani 2 è ormai alle porte. Inizia ufficialmente oggi il conto alla rovescia in attesa di vedere cosa ne sarà di Fanti e i suoi dopo questa rocambolesca, seconda stagione. La morte di Lorenzo aleggia ancora sui protagonisti della fiction e mentre Giulia, a stento, sta riprendendo in mano la sua vita, Carolina e Andrea sono ancora in crisi.

La verità sulla morte del dottore in piena pandemia farà da ostacolo tra Andrea e la promozione a primario del suo reparto, come riuscirà a non perdere tutto? Gli episodi andati in onda ieri sera hanno messo fine non solo alla sua corsa al posto di primario, visto che la prossima settimana lo vedremo raggiunto da un avviso di garanzia, ma anche a quel clima di affetto e armonia con i ragazzi del suo reparto, riuscirà a mettere tutti i pezzi al proprio posto in soli due episodi la prossima settimana?

Ecco il promo del finale di Doc Nelle tue Mani 2:

Tanti altri punti interrogativi rimangono senza risposta a pochi giorni dal finale di Doc Nelle tue Mani 2 e non sono solo relativi a Doc e al suo futuro. Riccardo ha lasciato il reparto e ha appeso il camice al chiodo deluso da Andrea Fanti mentre Carolina sente ormai la pressione di quello che continua a nascondere fino ad esplodere, come se non bastasse, non vanno meglio le cose per le coppie delle serie tutte scoppiate ad un passo dal finale. Chi rimarrà deluso e come si concluderanno le situazioni rimaste in ballo?

Ad andare in onda la prossima settimana saranno gli episodi Stigma e Mutazione in cui, alle vicende personali, si uniranno quelle lavorative. In reparto arriverà un batterio multiresistente che finirà per contagiarli tutti. Consapevole che la loro è una corsa contro il tempo, toccherà ad Andrea Fanti proporre una soluzione drastica e che comporta un notevole grado di rischio, chi gli andrà dietro questa volta?