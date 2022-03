Una multa a Sky davvero importante è stata appena comunicata dall’AGCM (’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Il colosso della TV satellitare è stato sanzionato per la sua pratica commerciale scorretta della scorsa stagione calcistica di serie A. In pratica, gli abbonati sarebbero stati spinti a mantenere attiva la loro offerta con l’ausilio di informazioni imprecise o solo parziali.

L’avvento di DAZN

Tutti oramai sanno che dall’avvento di DAZN avvenuto nel campionato dell’anno scorso, Sky non ha più goduto dell’esclusiva di tutte le partite di calcio di serie A. Si è dovuta accontentare solo di 3 match per ogni giornata (pure questi ultimi trasmessi anche dal nuovo concorrente). Ebbene l’AGCM ha appurato che proprio Sky ha lasciato erroneamente credere ai suoi clienti di poter visionare ogni incontro, anche dopo l’avvento di DAZN ed esattamente come in passato.

La multa a Sky da ben 1 milione di euro è stata sancita a chiusura dell’istruttoria AGCM dedicata alla questione. L’Autorità ha accertato che Sky Italia ha violato l’ art. 21 del Codice del Consumo e nella primavera 2021 ha volutamente presentato una situazione di incertezza in merito all’aggiudicazione dei diritti della Serie A. Il tutto con lo scopo di mantenere il maggior numero possibile di clienti e non indurli alla migrazione verso altro servizio.

Mentre l’AGCM conferma la multa a Sky da 1 milione di euro, precisa anche che una specifica campagna pubblicitaria terminata il 1 luglio 2021 ha chiarito la reale configurazione del pacchetto Calcio. Solo queste ultime note ufficiali, anche individuali, sono risultate idonee per comprendere la reale composizione del servizio.

Tema rimborsi

Assodato il comportamento commerciale scorretto che ha dato vita alla multa a Sky, è ipotizzabile un qualche rimborso nei confronti di chi si è ritenuto ingannato dall’offerta della TV satellitare? Va chiarito che, almeno per il momento, non è stata presentata alcuna possibilità in questa direzione, almeno di carattere generale. Dopo la sentenza dell’Autorità le cose potrebbero tuttavia cambiare. Non resta che attendere eventuali sviluppi, visto che più di qualche associazione di consumatori potrebbe muoversi in tal senso.

