Lily James è reduce da Pam & Tommy, serie Disney+ (in onda su Hulu negli Stati Uniti) volta a raccontare lo scandalo del sex tape che coinvolse l’allora bagnina di Baywatch Pamela Anderson e l’ex marito Tommy Lee.

I due non sono stati in alcun caso coinvolti nella sua produzione, annuncio che ha suscitato una certa indignazione tra gli utenti sui social, alla luce degli eventi realmente accaduti. Il sex tape, che riprendevano la Anderson e Lee in viaggio di nozze, fu rubato e poi messo online senza il consenso dei diretti interessati, in un’epoca in cui Internet era ancora agli albori. La vicenda ha lentamente deteriorato le carriere e il rapporto tra l’attrice e il batterista, portandoli al conseguente divorzio nel ’98.

Lily James, consapevole delle delicate tematiche affrontate in Pam & Tommy (consenso, sessismo, violazione della privacy), ha dichiarato a Variety: “Penso che queste violazioni della privacy accadano troppo spesso – e il modo in cui i media rispondono e noi, come società, rispondiamo è spesso così terribile, in particolare nei confronti delle donne. Ci sono questi enormi doppi standard, le donne vengono abbattute e ridimensionate. Quindi penso che dobbiamo davvero guardare a questo”.

L’attrice ha poi replicato di essere entusiasta all’idea che Pamela Anderson racconterà la sua storia nel documentario che sta sviluppando per Netflix, aggiungendo: “È incredibile. Non vedo l’ora di guardarlo.”

L’annuncio del progetto della Anderson sembra essere una risposta alla serie Disney+ in cui l’attrice di Baywatch darà la sua versione dei fatti legati a questa complicata vicenda.

Nel cast di Pam & Tommy (qui la nostra recensione) anche Sebastian Stan nel ruolo di Tommy Lee, Seth Rogen in quello dell’operaio Rand Gauthier, colui che rubò la famosa videocassetta, e Nick Offerman nei panni del suo complice Michael Morrison, regista di film porno.

