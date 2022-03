Nell’ambito della stagione teatrale #ConfiniAperti2022 riprende la programmazione al Teatro Area Nord di Piscinola, con lo spettacolo “Ladies Bodies Show” della compagnia Qui e Ora Residenza Teatrale, la regia di Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti, la drammaturgia di Marta Dalla Via, con interpreti Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli, in scena sabato 12 marzo, alle ore 20.30, e domenica 13 marzo, alle 18.00.

Ladies Bodies Show è una performance, uno show originale che parte dal corpo e dalla consapevolezza di come ci rapportiamo ad esso: “Il corpo come carne, guardato, massacrato, giudicato, abbandonato – si legge nelle note di regia – ricostruito, accettato o allontanato”. Attraverso lo sguardo si sceglie, si seleziona, si elimina ed infine si giudica. I nostri occhi decidono come siamo noi e come sono gli altri.

Al centro dello spettacolo prende sostanza dunque il corpo. “Una carne, quella dell’essere umano, sempre sotto un giudizio pesante, capace di limitare o esaltare. Come selezioniamo le cose e le persone che ci circondano? I nostri occhi, il nostro cervello operano una valutazione in base ai nostri gusti personali, alle nostre emozioni, al nostro vissuto… Quanto siamo influenzati dalle immagini, dagli stereotipi, dall’esterno che ci circonda? Quanto vale un attore? Quanto un personaggio? Quanto vale il pubblico, e quanto scegliere?”

Lo spettacolo nato prima della pandemia, rimasto sospeso come tutto il resto del mondo e tornato a vivere nell’estate del 2021, è uno show in cui lo spettatore è parte attiva nella scelta di chi incarna il successo o chi il fallimento. “Un modo di riflettere sul senso di queste due parole: successo e fallimento e su come possano demolire la nostra comunità sociale. L’obiettivo artistico è mettere in discussione – scrive la regista – i sistemi di valore selettivi umani e sociali”. Lo spettacolo fa incontrare e dialogare artiste di fama nazionale ed internazionale, creando un mix di linguaggi e competenze. Ladies Bodies Show” è orchestrato dalla coreografa e regista Silvia Gribaudi, le luci di Paolo Tizianel e le immagini dell’artista visivo Matteo Maffesanti.

La Compagnia Qui e Ora Residenza Teatrale Zebra lavora su drammaturgie autografe e ama confrontarsi e collaborare con artisti di diverse provenienze: artisti visivi, scrittori, danzatori, teatranti, per creare una contaminazione e un intreccio tra linguaggi e visioni.

Andare a Teatro, sostenere le compagnie, supportare i lavoratori dello spettacolo è un imperativo dal quale non ci dobbiamo in alcun modo sottrarre. Ed è per questa ragione, e per molte altre importanti, che vi chiediamo di scegliere di andare nei teatri, in particolare come il TAN, apparentemente più distanti dal centro perché sono supportati da una navetta che funziona con efficienza che vi farà scoprire che la distanza è solo un fattore ottico e non di sostanza. Dipende da come il vostro sguardo percepisce le distanze.

Biglietti: intero 15 €, ridotto under 30 10€

Orari degli spettacoli: sabato ore 20.30 – domenica ore 18.00

Info:

TEATRO AREA NORD

Via Nuova Dietro La Vigna , 20

0815851096 – 0815514981

teatriassociatinapoli@gmail.com

www.teatriassociatinapoli.it