Dopo quasi un anno La Regina del Sud 5 è arrivata su Netflix: l’ultima stagione del narcodramma statunitense con Alice Braga è finalmente disponibile anche nel resto del mondo, dopo l’anteprima negli Stati Uniti su USA Network nel 2021.

La Regina del Sud 5 conclude la saga di Teresa Mendoza con 10 nuovi episodi, per un totale di 62. L’ultimo capitolo parte dalla presa di coscienza da parte della protagonista dei sacrifici che James ha fatto per tutelare lei e i suoi affari. Nei primi episodi, Teresa stringe accordi per il mercato della cocaina a New York negoziando tra dominicani e russi, mentre James si adopera per eliminare il kill team che dà la caccia a Teresa. In questa stagione la protagonista arriverà ad espandere i suoi traffici fino in Europa, non senza aver lasciato dietro di sé una scia di sangue. La relazione con James arriverà al punto di dover decidere se proseguire negli affari criminali o lasciare il narcotraffico.

La Regina del Sud 5 si conclude con un un salto temporale che rivelerà il destino della protagonista e della sua famiglia. La serie si conclude definitivamente con questa stagione, già annunciata come l’ultima alla vigilia del debutto su USA Network nella primavera dello scorso anno. Creata da MA Fortin e Joshua John Miller, Queen of the South (questo il titolo internazionale) è nata come adattamento della telenovela La Reina del Sur, a sua volta ispirata al romanzo omonimo dello spagnolo Arturo Pérez-Reverte. Entrambe le serie sono disponibili nel catalogo di Netflix.

Nel salutare La Regina del Sud 5 come la sua ultima stagione nei panni della narcotrafficante Teresa Mendoza, la protagonista Alice Braga lo ha definito “il capitolo finale di questo incredibile viaggio“, ma non è chiaro se si aspettasse un rinnovo ulteriore per un sesto capitolo.

