Al via la prevendita dei biglietti per la data zero di Marco Mengoni a Villa Manin, Codroipo, in provincia di Udine.

In attesa dei due live che segnano il debutto di Marco Mengoni negli stadi, l’artista aggiunge una data zero che darà il via a tutto, in una location unica. Si esibirà allo Stadio San Siro di Milano il 19 giugno e allo Stadio Olimpico di Roma il 22 giugno e adesso viene annunciata la data zero del nuovo tour di Marco Mengoni #MarcoNegliStadi.

Il cantautore si esibirà live con un concerto in anteprima il 14 giugno 2022 nel meraviglioso Parco di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine. I biglietti per la data zero di Marco Mengoni sono disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di oggi, venerdì 11 marzo 2022, su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati di tutta Italia.

Uscito lo scorso 3 dicembre, Marco Mengoni presenterà il nuovo album, Materia (Terra); il disco è stato certificato disco di platino) e ha consentito all’artista di guadagnare il 60° platino della sua carriera. L’album contiene i singoli Mi fiderò feat. Madame, certificato disco d’oro, Cambia un uomo (disco d’oro) e Ma stasera (doppio disco di platino).

Quest’ultimo brano ha portato Marco Mengoni ad essere l’artista italiano più trasmesso in radio nel 2021 con una cifra pari a oltre 1 miliardo e mezzo di streaming.

In scaletta, nei concerti che si terranno quest’anno, anche i brani più noti del suo repertorio, contenuti nei precedenti progetti rilasciati nel corso della sua carriera.