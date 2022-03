Formula 1 Drive to Survive 4 accende i motori su Netflix l’11 marzo, a una settimana esatta dall’inizio del campionato del mondo di F1 del 2022. Da qualche anno, la docuserie è ormai un must per gli amanti delle quattro ruote, e anche stavolta cerca di raccontare, in dieci episodi, i retroscena più interessanti del campionato dello scorso anno.

Al centro della narrazione c’è senza dubbio la rivalità tra Mercedes e Red Bull, tradotta nello scontro su pista tra i due piloti di punti, rispettivamente Lewis Hamilton e Max Verstappen. L’avvincente battaglia fra i due prende luogo nel terzo episodio, però sentiremo solo la voce fuori campo del sette volte campione inglese, in quanto l’olandese (e campione del mondo del 2021) ha deciso di sottrarsi alle telecamere di Netflix. Una scelta che Super Max ha preso lo scorso ottobre, dichiarando di volersi concentrare “solo sui fatti”.

Formula 1 Drive to Survive 4 è una stagione intensa, poiché il 2021 ha visto il ritorno in F1 di Fernando Alonso dopo tre anni di assenza, in gara con la scuderia Renault. Nei dieci episodi scopriamo anche il fenomeno Yuki Tsunoda, classe 2000, una delle rivelazioni dell’anno scorso; e ancora Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael, e il suo compagno di squadra in Haas, il russo Nikita Mazepin.

Ogni anno, le scuderie, tra cui McLaren, Ferrari, Mercedes, danno accesso alle telecamere di Netflix per offrire loro uno sguardo inedito al mondo della Formula 1. La terza stagione, pubblicata sulla piattaforma il 19 marzo 2021, ha raccontato il campionato dello scorso anno, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19. Tra mascherine, distanziamento sociale e cambiamenti nei team, Drive to Survive 3 ha illustrato, tra le altre cose, le rivalità interne alla Ferrari e alla Mercedes, celebrando anche il settimo titolo mondiale di Lewis Hamilton.

Di seguito il trailer in italiano Formula 1 Drive to Survive 4: