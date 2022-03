Dopo il grosso down di martedì scorso, non funziona Spotify a dovere neanche oggi 11 marzo. Magari non si tratta di un blocco completo del servizio come accaduto solo tre giorni fa, eppure ci sono dei problemi importanti per la piattaforma di streaming audio ed in particolare per la sua funzione di ricerca di qualsiasi contenuto.

Il solito portale Downdetector ci viene in aiuto, in tempo reale, per comprendere quanto non funziona Spotify proprio in questo venerdì. Come già anticipato e almeno al momento di questa pubblicazione, non abbiamo un numero di segnalazioni tale da farci pensare ad un down diffuso. Questo anche perché, testando il servizio sia da app iOS che Android, la fruizione di contenuti della nostra playlist o nuovi non risulta dare problemi. Lo stesso discorso vale per account gratuiti e a pagamento. A qualcosa, tuttavia, le anomalie correnti devono essere ricondotte e una risposta in tal senso è presto fornita. Sarebbe la funzione di ricerca la principale indiziata delle difficoltà. In pratica, anche scrivendo nell’apposita barra del motore interno un nome di un artista famoso o il titolo di un brano altrettanto conosciuto, il sistema restituisce risultato nullo.

Per il momento non abbiamo riscontri ufficiali sul perché non funziona Spotify oggi, in particolare per la funzione di ricerca già indicati. Per questo motivo è impossibile ipotizzare un rapido rientro alla normalità del servizio, in tutte le sue principali feature a disposizione degli utenti.

Aggiornamento 13:15 – Il problema con la funzione ricerca è del tutto rientrato. Spotify ha ricominciato a funzionare regolarmente in tutti i suoi aspetti. Si potrebbe definire come scongiurato il rischio di un down dalle dimensioni importanti, come quello di inizio settimana. Nel frattempo, il team della piattaforma di streaming non ha chiarito il perché dell’anomalie di questa mattinata ma evidentemente i tecnici hanno lavorato velocemente alla soluzione dell’errore.