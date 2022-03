Ho creato d’istinto qualcosa che sta avendo feedback incredibili: “Cosa Succede in Città”. Ormai è innegabile che la vera informazione non è più nei giornali, in TV o radio, ma viaggia su percorsi alternativi, spessissimo con scambi diretti via Telegram, Signal o Whatsapp. Ogni volta che ricevo o mi imbatto in qualcosa di interessante sono abituato a scaricarmelo e a metterlo in una cartella nel computer. Anche perché spesso questi video spariscono o vengono cancellati. Così mi sono ritrovato con tanti clip che avrei voluto condividere con tutti. Allora ho deciso si metterne insieme qualcuno e creare un programmino da postare solo sul mio canale youtube.

Come titolo ho pensato a un programma che ho fatto nei primi anni 2000 su Canal Jimmy: “Cosa succede in città”. Avevo già la sigla, fatta mentre mettevo il vinile di Vasco su un avveniristico giradischi Transcriptor, quello diventato mitico perché presente nel film “Arancia Meccanica”.

Nel n° 4 ho parlato di UFO ed è stato un tornado di commenti.

Mentre sto preparando il n° 6, ho deciso di raggruppare in questo articolo i primi 5 numeri, con descrizioni e link per vedere tutti i programmi.

Cosa succede in città 1 – uccelli cadono fulminati, OM in ospedale di Madrid, omelia Don Pietro Cesena

Oggi propongo un video shock: migliaia di uccelli che improvvisamente cadono a terra fulminati. La didascalia dice che è colpa dell’esperimento di frequenze 5G. Ne avevo già visti in passato di questi fenomeni. Ma non so se la ragione sia quella. Poi in un ospedale di Madrid medici e infermieri si riuniscono per recitare un OM e un mantra, con lo scopo di alzare le frequenze e vibrazioni e aiutare i malati a guarire. Infine l’omelia di Don Pietro Cesena durante la messa nella parrocchia Santi Angeli Custodi a Borgotrebbia (Piacenza). Santo subito.

Cosa Succede in Città 2 – Protesta camionisti Canada, Haka Nuova Zelanda, Djokovic, barzelletta Suzuki

2° appuntamento con questa nuova rubrica Cosa Succede in Città.

I camionisti in Canada hanno bloccato Ottawa e la frontiera con gli USA per protestare contro pass e restrizioni. Il loro esempio ha influenzato altre nazioni.

In Nuova Zelanda hanno fatto l’Haka, la popolare danza Maori, per darsi forza nel rifiuto di leggi dittatoriali.

Novak Djokovic, intervistato dalla BBC, dopo essere stato escluso dal torneo di tennis in Australia si dice disposto a rinunciare anche a Roland Garros e Wimbledon per non piegarsi al ricatto.

Per finire in allegria, una strepitosa barzelletta raccontata da Duilio Pizzocchi, quella dello studente Suzuki. Non è nuova e quasi sicuramente l’avrai vista, ma tutte le volte mi fa ridere.

I miei programmi, dal 1983 ad oggi, li trovi su www.redronnie.tv

Abbonati

Cosa Succede in Città 3 – Fuoco calice in chiesa, croce in cielo, Canada, cowboy, pappagalli, Iggy Pop

Cosa Succede in Città in questo numero 3 mostra un fuoco che improvvisamente di notte si accende dentro al calice sull’altare di una chiesa tra Russia e Ucraina. Viene ripreso dalla telecamera notturna e il giorno dopo con un’altra telecamera riprendono lo schermo cercando di capire come sia successo, ma soprattutto perché le fiamme finite sulla tovaglia dell’altare non abbiamo lasciato tracce. Scrivo questo perché in tanti commentano dicendo che non è una telecamera fissa perché si muove. In realtà si vede la rifrazione dello schermo televisivo.

Mi ero occupato di una croce di fuoco apparsa nel cielo della Siberia, beh, il fenomeno si è ripetuto a Ottawa in Canada, dove è in atto una protesta dei camionisti “Fight for Freedom (Lotta per la libertà)”. Il governo ha arrestato i leader della protesta e annunciato sanzioni pesantissime nei loro confronti. Contemporaneamente centinaia di cowboy a cavallo, con bandiere del Canada, si sono uniti alla protesta. Per finire: quali sono gli animali più sensibili alla musica? Gli uccelli, ma soprattutto i pappagalli. Ecco un medley di volatili che ballano e, subito dopo, la rockstar Iggy Pop che, anche lui, ha un pappagallo sensibile alla musica.

Cosa succede in città 4 – UFO vigilano su Russia e Ucraina, l’altra verità, Bennato, Vasco…

Un coro unanime difende la “povera” Ucraina attraccata dal “mostro” Russia. Ma è davvero così? Mi arrivano video che sostengono il contrario e parlare degli otto anni di terrore vissuti dalla popolazione russa governata da quello che definiscono un regime nazista. Sarà vero? Mio dovere è mostrarli. Come quello di una ragazzina di Donetsk, capitale del Donbass, o di un giornalista francese a cui censurano gli articoli perché non allineati con la narrativa che stanno facendo in Europa e America di questa guerra. Nel frattempo gli USA hanno stanziato 770 miliardi per “difendersi” dagli alieni. Così facendo hanno ammesso ufficialmente che esistono e che ne hanno paura. Perché? Gli alieni sono cattivi? O sono buoni e attaccherebbero i governati della terra che sono loro i cattivi? Ah saperlo. Nel frattempo video mostrano un’attività UFO intensa nei cieli dell’Ucraina con astronavi accanto a bombardieri, quasi e intimare di non sganciare bombe nucleari.

Edoardo Bennato canta “A cosa serve la guerra” e Vasco Rossi rispolvera “C’è chi dice no”. Marco Mazzoli dello “Zoo di 105” non vuole giustamente commentare quello che non sa e che non può cambiare esternando le sue opinioni. Nel frattempo ci ha lasciato Gary Brook, cantante, tastierista e leader dei mitici Procol Harum, quelli di “A whiter Shade of pale” o “Repent Valpurgis”.

Il finale è sempre divertente. Mi sono imbattuto in una barzelletta che fa capire chi sono a volte quelli che riteniamo guru o santoni che leggono il futuro.

Cosa Succede in Città 5 – Lucio Dalla, UFO, Bennato, Fruttariana Ribelle, Silver Nervuti, Zelensky etc

Questo 5° numero di Cosa Succede in Città risente dell’eco incredibile che ha avuto il n° 4, soprattutto per il video dove un UFO scorta un bombardiere. Sono stato attaccato dovunque sui media tradizionali e perculato sui social. Inizio quindi con l’intervista a Marina Tonini, contattatista di alieni. Poi faccio ascoltare “A l’ho vest un marzian”, dove Andrea Mingardi afferma di aver visto un marziano vicino a San Giovanni in Persiceto, paese citato anche da Crozza nella mia imitazione.

Il dramma della guerra lo faccio raccontare da canzoni: “Henna”, che Lucio Dalla quando veniva da me cantava al buio, “Cade qualche fiocco di neve” di Antoine e “Uffa! Uffa!” Di Edoardo Bennato, che mi ha mandato anche un video dove è in una enorme biblioteca e si chiede come possano accadere queste cose quando esistono tanti libri e cultura.

Per passare a una parte divertente, metto due video che sono diventati virali dove una splendida ragazza, Justyna Kwasniewics, nota come La Fruttariana Ribelle, analizza il comportamento degli italiani in maniera davvero acutamente critica.

Ma il video che circola di più sui social è quello che vede il Presidente ucraino Zelensky che canta e balla con tacchi a spillo in un quartetto musicale.

Spesso, Cosa Succede in Città termina con una barzelletta e anche questa volta è così, anche se è triste. Quel genio di Silver Nervuti ha messo insieme le fake news di giornalisti, inviati e testate importanti che hanno usato immagini false o artefatte per raccontare il dramma che stiamo vivendo.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su Optimagazine.com