Quest’oggi, venerdì 11 marzo, non fatevi scappare l’incredibile offerta del fantastico Samsung Galaxy Watch 4 Classic (con cassa da 46mm), il compagno di viaggio perfetto per il vostro benessere. Il wearable è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 244,48 euro (invece di 399,00 euro di listino), nella versione italiana e nel colore Argento (Silver). Lo smartwatch del colosso sudcoreano è venduto e spedito dall’e-commerce , inoltre avete la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. L’orologio intelligente, perfezionato con ghiera girevole, sfoggia colori brillanti dello schermo e un design raffinato donando eleganza al vostro polso, mentre i suoi materiali in acciaio inossidabile premium regalano forza e semplicità. Vediamo insieme ulteriore specifiche tecniche del wereable.

Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 46mm (modello del 2021) presenta un display Super AMOLED da 1,4 pollici (per 52 gr. di peso), il sistema operativo Wear OS Powered by Samsung (offrendo una connessione perfetta con i dispositivi Samsung Galaxy), la tecnologia di connettività Bluetooth, una ghiera rotante e due pulsanti fisici posti sul lato destro della cassa. Grazie al GPS, l’orologio è in grado di contare i passi, controllare le calorie e rimanere sul vostro percorso; inoltre, rivela l’attività fisica, memorizza la vostra routine e supporta più di 90 esercizi. Con l’utilizzo del sensore Samsung BioActive il Samsung Galaxy Watch 4 Classic può misurare l’ECG (elettrocardiogramma) e la pressione sanguigna in tempo reale e in modo rapido (è possibile controllare la frequenza cardiaca e il ritmo anormali tramite l’ECG).

Offerta Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera... Design raffinato: aggiungi un tocco di raffinatezza al tuo polso,...

Monitora la tua salute: tieni traccia dei tuoi progressi fitness con...

Lo smartwatch è anche un perfetto tracker del sonno, rilevando e analizzando in modo olistico le fasi del sonno; sono state migliorate le opzioni di misurazione che controllano i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) ed il modo in cui si russa. Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic, oggi in offerta su Amazon al costo di 244,48 euro, monta una batteria da 361mAh e di una capacità di memoria 1.5GB + 16GB. Il dispositivo è compatibile con smartphone dotati di sistema operativo Android versione 6.0 o successiva e memoria RAM superiore a 1.5 GB.

Continua a leggere su optimagazine.com