Al Bano cancella i concerti in Russia e cambia drasticamente idea su Putin. Ammette di essere sempre stato un suo grande sostenitore ma adesso è costretto a ricredersi. I recenti fatti di cronaca e l’attacco della Russia all’Ucraina, spingono Al Bano a cancellare gli eventi in programma nel Paese.

“Non avrei mai immaginato un passo del genere da Putin”, le parole del cantante italiano che sul finire dell’anno in corso avrebbe dovuto esibirsi in Russia. Apprezzato in modo particolare nel Paese guidato da Putin, Al Bano non terrà i concerti come da calendario previsto, ipotizzando che dovranno trascorrere diversi anni prima che la situazione si stabilizzi nuovamente.

“Sono stato un suo grande ammiratore, ma non si può mettere in moto una macchina da guerra di quel genere contro i suoi fratelli. Come si fa a non cambiare idea su Putin, dopo quello che ha fatto?”, si domanda Al Bano, ammettendo che in passato aveva espresso ammirazione e stima nei confronti di Putin.

Il cantante è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, e ai microfoni della radio ha commentato l’invasione dell’Ucraina e la violenza dinanzi alla quale ci siamo trovati di recente.

A Putin direbbe solo una cosa: “Fermati finché sei in tempo”. “Lui sta lavorando anche contro se stesso, non sta difendendo niente”, aggiunge, “Agli occhi del mondo sta distruggendo la sua immagine”.

Al Bano condanna con fermezza la violenza di Putin ricredendosi sul suo operato. “Non è accettabile vedere quello che sta succedendo in Ucraina, con attacchi anche agli ospedali, carri armati e bambini che muoiono. No, questo non è accettabile”, conclude l’artista, che non si esibirà in concerto. Al Bano cancella i concerti in Russia: non terrà show lì, almeno non quest’anno.