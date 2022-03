Lo spin-off di The Batman ha ufficialmente ottenuto il via libera. HBO Max ha ordinato la serie sul Pinguino, uno dei grandi antagonisti di Bruce Wayne, con Colin Farrell che vestirà di nuovo i suoi panni dopo essere apparso nel film.

L’annuncio non deve stupire: uscito lo scorso 3 marzo nelle sale italiane (il 4 in quelle statunitensi), The Batman ha finora incassato oltre 300 milioni di dollari al botteghino. Un successo clamoroso per la casa DC, che può riscattarsi ampliando l’universo di Gotham City sul piccolo schermo (come sta facendo attualmente anche la rivale Marvel).

Lo spin-off di The Batman incentrato sul personaggio del Pinguino era già in via di sviluppo alcuni mesi fa. The Penguin, questo il titolo provvisorio della serie tv, riprenderà le vicende di Oswald Cobblepot dal punto in cui lo avevamo lasciato nella pellicola con Robert Pattinson. Matt Reeves, regista di The Batman, sarà il produttore esecutivo insieme a Dylan Clark, Farrell e Lauren LeFranc, che scriverà gli episodi e sarà anche showrunner.

“Il mondo che Matt Reeves ha creato per The Batman merita uno sguardo più profondo attraverso gli occhi di Oswald Cobblepot”, ha detto Farrell. “Non potrei essere più entusiasta di continuare questa esplorazione di Oz e la sua ascesa attraverso i ranghi oscuri per diventare Il Pinguino. Sarà bello riportarlo sulle strade di Gotham per un po’ di follia e un po’ di caos”.

Reeves ha aggiunto: “Colin è esploso fuori dallo schermo nei panni del Pinguino in The Batman e avere la possibilità di esplorare a fondo la vita interiore di quel personaggio su HBO Max è un’emozione assoluta. Dylan ed io siamo così entusiasti di lavorare con Lauren nel continuare la storia di Oz mentre si impossessa violentemente del potere a Gotham”.

Colin Farrell è meglio conosciuto per i suoi numerosi ruoli cinematografici, ricevendo elogi per aver recitato in film come The Lobster, In Bruges e 7 psicopatici. È stato tra i protagonisti della seconda stagione della serie HBO True Detective.

