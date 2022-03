Tutti incollati per farsi colpire dalla nuova bomba dei paladini tedeschi del tanz-metal: Zeit dei Rammstein è arrivato, e per qualche ora ci siamo lasciati ingannare dal titolo Zeit Kommt, che era soltanto quello del teaser che ci ha lasciati col fiato sospeso. Fino alle 17 di oggi, quando Till Lindemann e soci hanno pubblicato il video del nuovo singolo sui loro canali ufficiali.

Chi si aspettava una mitragliata epica come Deutschland (2019) si sbagliava: Zeit dei Rammstein ha il sapore della ballata, ma niente a che vedere con gli accendini che ondeggiano ai concerti. Per stare in linea con loro si fanno ondeggiare i lanciafiamme. Così la band tedesca ritorna e dispensa saggezza. Robert Gwisdek ci offre immagini in cui la sabbia è protagonista, almeno nel personaggio oscuro che domina tutte le scene. C’è un individuo incappucciato, infatti, con il nulla che s’intravede al posto del volto, che ha tutta l’aria di essere un contemporaneo Sandman che a questo giro custodisce le sabbie del tempo e compare per ricordarci che abbiamo una vita soltanto.

Il brano si apre come una ballata “pulita”, poi arrivano le chitarre di Richard Kruspe e Paul Landers per ricordarci di chi stiamo parlando. L’atmosfera è malinconica e tesa: Till Lindemann è il narratore che canta l’ineluttabilità del tempo – amico e nemico nello stesso tempo – tra immagini di lieti eventi, cenere che scorre come una cascata e tragedie. “Morire, vivendo fino alla morte”, racconta Lindemann tra spleen e nichilismo.

Con Zeit dei Rammstein abbiamo un assaggio di ciò che sarà il nuovo album della band tedesca, seguito ideale di Rammstein (2019) e attesissima novità del 2022. Kruspe non lo aveva tenuto nascosto: i lavori sul prossimo disco avevano avuto una battuta d’arresto solamente per motivi legati alla pandemia, che impediva alcune operazioni logistiche.



Manches sollte, manches nicht

Wir sehen, doch sind wir blind

Wir werfen Schatten ohne Licht

[Strophe 1]

Nach uns wird es vorher geben

Aus der Jugend wird schon Not

Wir sterben weiter, bis wir leben

Sterben lebend in den Tod

Dem Ende treiben wir entgegen

Keine Rast, nur vorwärts streben

Am Ufer winkt Unendlichkeit

Gefangen so im Fluss dеr Zeit

[Refrain]

Bitte bleib stеh’n, bleib steh’n

Zeit

Das soll immer so weiterge’en

[Strophe 2]

Warmer Körper ist bald kalt

Zukunft kann man nicht beschwör’n

Duldet keinen Aufenthalt

Erschaffen und sogleich zerstör’n

Ich liege hier in deinen Armen

Ach, könnt es doch für immer sein!

Doch die Zeit kennt kein Erbarmen

Schon ist der Moment vorbei

[Refrain]

Zeit

Bitte bleib steh’n, bleib steh’n

Zeit

Das soll immer so weitergeh’n

Zeit

Es ist so schön, so schön

Ein jeder kennt

Den perfekten Moment

[Refrain]

Zeit

Bitte bleib steh’n, bleib steh’n

[Strophe 3]

Wenn unsre Zeit gekommen ist, dann ist es Zeit zu geh’n

Aufhör’n, wenn’s am schönsten ist, die Uhren bleiben steh’n

So perfekt ist der Moment, doch weiter läuft die Zeit

Augenblick, verweile doch, ich bin noch nicht bereit

[Refrain]

Zeit

Bitte bleib steh’n, bleib steh’n

Zeit

Das soll immer so weitergeh’n

Zeit

Es ist so schön, so schön

Ein jeder kennt

Den perfekten Moment

Traduzione