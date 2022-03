Tehran 2 sta per arrivare su AppleTv+ con una nuova dose di spionaggi, ricatti, esplosioni, sparatorie, inseguimenti, che terranno altissima la tensione del thriller di spionaggio creato da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn e diretta da Daniel Syrkin.

Un breve teaser di Tehran 2 annuncia che la seconda stagione dell’acclamata serie di Apple TV+ debutterà il 6 maggio, con i primi due episodi, per poi proseguire con una programmazione settimanale, adottata ormai da molte piattaforme.

Questo antipasto di Tehran 2 mostra nuovi pericoli in vista per l’agente del Mossad Tamar Rabinyan (Niv Sultan), hacker del servizio d’intelligence dello Stato di Israele, infiltrata a Teheran con una falsa identità per aiutare a distruggere il reattore nucleare iraniano. Quando la sua missione va in pezzi, deve approntare una nuova operazione che metterà in pericolo tutti coloro a cui tiene.

Tehran 2 vede l’ingresso nel cast della più volte candidata all’Oscar (Elegia americana, The Wife) e vincitrice dell’Emmy Award (Damages, Costretta al silenzio) Glenn Close. L’attrice entra in scena nei panni di Marjan Montazeri, una donna britannica che vive nella capitale irachena e che sarà direttamente coinvolta nella missione di Tamar: “Ora che stiamo lavorando insieme, la mia vita dipende dalle decisioni che prendi“, le dice nel teaser. Insieme a Sultan e Close, la serie è interpretata anche da Shaun Toub (Homeland), Shervin Alenabi (Gangs of London) e Navid Negahban (Legion).

Tehran 2 arriva dopo l’ottima accoglienza ricevuta nel settembre 2020 dalla prima stagione, che è risultata vincitrice dell’International Emmy Award come Miglior Serie Drammatica. Il nuovo lotto di episodi debutterà venerdì 6 maggio 2022 con la doppia première di stagione, seguita da un rilascio a settimana ogni venerdì fino al completamento degli otto episodi.

