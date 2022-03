Basta con le polemiche sul limite delle prestazioni del Samsung Galaxy S22: il produttore ha deciso di cambiare rotta e proporre un aggiornamento dedicato proprio alla questione. Fino a ieri abbiamo raccontato, sulle nostre pagine, dello scandalo nato dalla scoperta che proprio Samsung ha messo il freno alle performance di gioco dei suoi dispositivi per migliorarne l’efficienza energetica. L’attività della CPU e della GPU sono state difatti limitate dal servizio di ottimizzazione del gioco e dall’app Game Booster di Samsung che viene eseguita in background. La soluzione è stata adottata sulla maggior parte degli smartphone recenti ma sembra aver avuto il suo effetto peggiore proprio sugli ultimi top di gamma.

Cosa sta cambiando in queste ore

Individuata l’anomalia e soprattutto messo anche con le spalle al muro il produttore per il suo stesso operato, la buona notizia di oggi è che sarebbe già in distribuzione l’aggiornamento software adatto per rivoluzionare le cose. Nella patria di Samsung appunto, ossia in Sud Corea, sarebbe appena partito l’update che ha lo scopo di togliere il limite delle prestazioni gaming su tutti i modelli di Samsung Galaxy S22. Il blocco delle performance di GPU e GPU sarebbe stato dunque archiviato e l’esecuzione dei giochi dovrebbe ora garantire un’esperienza ben diversa. Tra l’altro, lo stesso firmware in distribuzione includerebbe una nuova “Modalità di gestione delle prestazioni di gioco” in Game Booster. Non possiamo già conoscere il reale apporto della funzione ma anche questa dovrebbe giocare a favore di una migliore ottimizzazione delle sessioni di gaming.

Il destino dei Samsung Galaxy S22 italiani

Visto che i Samsung Galaxy S22 coreani già stanno ricevendo l’aggiornamento che mette fine alle limitazioni, non ci sono particolari dubbi sul fatto che ben presto il trattamento software toccherà anche ai dispositivi commercializzati in altre parti del mondo, dunque anche in Italia. Potrebbe davvero essere solo questione di pochi giorni ma l’update è garantito.

Continua a leggere su optimagazine.com