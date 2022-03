La Xiaomi Mi Band 7 migliorerà diverse funzioni dell’attuale modello (come vi avevamo anticipato in questo articolo dedicato), perfezionando ancora di più la linea. Stando a quanto riportato da ‘mysmartprice.com‘, il nuovo modello ha ricevuto da poco una serie di certificazioni (database SGS-CEBEC belga e quello delle telecomunicazioni indonesiane), identificandosi con il numero modello ‘M2129B1’. Dalle certificazioni è emerso che la batteria della Xiaomi Mi Band 7 potrebbe addirittura essere due volte maggiore rispetto a quella della Mi Band 6 (125mAh), ovvero di 250mAh.

L’aumento della batteria sarà giustificato dall’incremento della diagonale dello schermo, che dovrebbe avere una risoluzione di 129 x 490 pixel (invece dei 152 x 486 pixel del precedente modello). Non mancheranno l’Always on Display per qualche quadrante, la sveglia smart ispirata ai dati raccolti tramite il monitoraggio del sonno, le modalità avanzate di risparmio energetico per un uso personalizzato della Xiaomi Mi Band 7 ed il GPS integrato (almeno su una delle tre varianti che sembrano essere in programma). Non sappiamo dirvi con certezza se il GPS verrà alla fine veramente implementato a bordo della Xiaomi Mi Band 7, dal momento che ve ne erano state tracce anche nel codice dell’attuale Mi Band 6 e che non se ne fece più niente (è arrivata solo una versione NFC per i pagamenti contactless).

Non sappiamo dirvi quando la Xiaomi Mi Band 7 verrà lanciata, anche se la ricezione delle due certificazioni di cui sopra è segnale evidente che il dispositivo sta arrivando, innanzitutto in Cina. Per adesso c’è da accontentarsi della proposta attuale, rappresentata degnamente dalla Mi Band 6, con o senza il modulo NFC. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

