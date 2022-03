Sono finiti i tempi in cui i fan si sfregavano le mani pronti ad un nuovo viaggio nel prime time di Rai2, da questa sera Pechino Express 2022 andrà in onda sì ma non sulla rete Rai bensì su Sky con la guida del confermatissimo Costantino della Gherardesca. Da oggi, 10 marzo, ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW , parte l’avventura che metterà insieme risate, emozioni e panorami imperdibili, i punti di forza di questo adventure game da sempre.

Al centro di Pechino Express 2022 ci saranno 10 coppie pronte a esplorare territori fantastici e a conoscere culture straordinarie in dieci puntate lungo la “ Rotta dei Sultani ”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi , fino alla finale che avrà luogo nella futuristica Dubai. Ma chi sono i concorrenti di Pechino Express 2022?

Il cast è composto da Alex Schwazer e Bruno Fabbri, “ Gli Atletici ”; Ciro e Giovambattista Ferrara “ Padre e Figlio ”; Barbascura X e Andrea Boscherini “; Gli Scienziati ”; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “ I Fidanzatini ”; Anna Ciati e Giulia Paglianiti “ Le TikToker ”; Victoria Cabello e Paride Vitale “ I Pazzeschi ”; Fru e Aurora Leone “ Gli Sciacalli ”; Nikita Pelizon e Helena Prestes “ Italia-Brasile ”; Bugo e Cristian Dondi “ Gli Indipendenti ”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “ Mamma e Figlia ”.

Negli oltre 7000 km che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale ma a differenza di quello che abbiamo visto in passato, sembra proprio che i concorrenti di Pechino Express 2022 potranno godere non solo degli autostop ma anche di cammelli per aiutarli a superare il deserto e non solo, ci saranno per loro anche trattori, barche e treni.



Il nuovo viaggio di Pechino Express 2022 prenderà il via oggi, 10 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile

su Sky Go.