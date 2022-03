Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis, malgrado manchino ancora dieci partite al termine della stagione in corso, guarda già al futuro ed alla prossima sessione estiva di calciomercato. Diversi sono i nomi in entrata segnati sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli, ma altrettanti sono quelli in uscita, tra cui probabilmente anche quello di Dries Mertens. Alla fine di questa stagione, oltre al nome certo di capitan Lorenzo Insigne, che volerà in America per disputare la MLS con il Toronto Fc, anche il folletto belga potrebbe dire addio alla piazza azzurra. Nonostante il numero 14 abbia più volte espresso la volontà di restare ai piedi del Vesuvio e di giurare amore eterno alla sua amata Partenope, dichiarandosi disponibile ad un corposo taglio dell’ingaggio pur di restare, purtroppo da parte della società non sono giunte proposte concrete.

Dunque, ora come ora, le opportunità per Dries di restare a Napoli sono davvero poche, questo è ciò che è stato analizzato nell’edizione di oggi 10 marzo dal quotidiano ‘Il Corriere del Mezzogiorno’. Tra Mertens ed il club azzurro inizia a tirare un’aria che sa di addio. I conti in vista del futuro non sono ancora stati definiti: infatti, resta ancora incerta la variabile fondamentale che riguarda la qualificazione in Champions League ancora da conquistare, che va tanto ad incidere sulle prospettive economiche della SSC Napoli. Il club di ADL possiede ancora un’opzione unilaterale, la cui scadenza risulta a fine giugno, per poter prolungare l’intesa con l’attaccante belga. Ad ogni modo, la base di partenza per poterne discutere è di un fortissimo taglio allo stipendio di 4,5 milioni di euro previsto dal contratto in scadenza il prossimo giugno.

Allo stato attuale, il Napoli ha il tempo a sua disposizione, ma per ora non sono giunti segnali di apertura nei confronti di ‘Ciro’ Mertens. Nel frattempo, bisognerà pensare al campo e al campionato prossimo al traguardo. Domenica 13 marzo la compagine allenata da mister Luciano Spalletti giocherà in trasferta al Bentegodi contro l’Hellas Verona di Tudor e in questo match potremmo vedere il tandem composto da Mertens e Osimhen, con l’intento di dimenticare l’amara sconfitta del Maradona subita contro il Milan.

