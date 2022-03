Il pensiero di Roger Waters sulla guerra Russia-Ucraina, in effetti, mancava. L’ex bassista dei Pink Floyd, infatti, ha detto la sua incalzato da una sua fan, Alina Mitrofanova, che gli ha chiesto di prendere una posizione. Chi ben conosce il cantautore britannico sa che non si tira mai indietro dall’esprimersi sulle cose che accadono nel mondo.

Le ultime settimane, ovviamente, sono dominate da ciò che sta accadendo nell’Europa dell’est, da quando Vladimir Putin ha fatto il suo ingresso in Ucraina dispensando bombe e distruzione. Lo schieramento contro il leader russo è quasi unanime, ma c’è chi osserva dal profondo la crisi europea con un tono perentorio anche nei confronti dell’Occidente. Tra questi c’è proprio Roger Waters, che sui social pubblica una video-risposta ad Alina Mitrofanova con il brano The Gunner’s Dream dei Pink Floyd come sottofondo.

Inevitabilmente Waters auspica la cessazione di ogni conflitto e condanna Putin per il suo “atto criminale” che ha scatenato una guerra “disgustosa”. Nell’idea di pace di Waters non c’è alcuna bandiera da sventolare, in quanto qualsiasi vessillo potrebbe creare altre divisioni e altre tensioni. Ne ha anche per l’Occidente, il bassista britannico, e non sono parole gentili:

“I governi occidentali alimentano il fuoco che distruggerà il tuo bel Paese fornendo armi all’Ucraina al posto di impegnarsi nella diplomazia necessaria per fermare il massacro”.

L’invio di armi in Ucraina, secondo Waters, potrebbe dunque alimentare il conflitto anziché placarlo. Per questo fa riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’Uomo del 1948 e considera gli Stati Uniti “falchi criminali”:

“Ho lottato duramente per promuovere e sostenere i diritti umani dei fratelli e delle sorelle in tutto il mondo e sostengo te e i tuoi fratelli adesso, con tutto il cuore”

Una parola anche per Zelensky: Roger Waters confida in lui e si augura che “faccia di tutto negli interessi della sua gente esigendo che gli americani partecipino al tavolo”. Di seguito il video-messaggio di Roger Waters sulla guerra Russia-Ucraina.