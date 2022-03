L’arrivo a sorpresa di Nick Marsh in Grey’s Anatomy 18 ha diviso il pubblico del medical drama tra gli entusiasti di rivedere Scott Speedman, già apparso nella quattordicesima stagione come apprezzato protagonista di puntata, e gli scettici che nemmeno ricordavano il suo passaggio precedente nella serie.

Addirittura la presenza di Nick Marsh in Grey’s Anatomy 18 ha generato una folle teoria da parte di alcuni fan, secondo la quale il personaggio sarebbe soltanto un’invenzione nella testa di Meredith Grey, visto che è apparso solo nella trama ambientata in Minnesota e ha avuto contatti soltanto con lei. Alcuni fan hanno pensato che in realtà il personaggio non esistesse davvero, ma fosse solo una proiezione mentale dell’eroina dello show: “Qualcun altro pensa che Nick Marsh sia un’allucinazione di Mer in questa stagione?” si è chiesto più di un telespettatore sul forum Reddit, adducendo il fatto che il chirurgo sia apparso soltanto nelle scene in cui Meredith è da sola e non è mai stato visto da nessun altro. Addirittura qualcuno ha azzardato che le allucinazioni di Meredith riguardo Nick potessero essere un sintomo di Alzheimer precoce: da molti anni, infatti, il pubblico di Grey’s Anatomy è convinto che la serie finirà con Meredith malata di Alzheimer proprio come sua madre e l’introduzione di una trama che riguarda una ricerca pionieristica su questa malattia potrebbe essere proprio il viatico per introdurre l’argomento.

Per diversi episodi Nick Marsh in Grey’s Anatomy 18, effettivamente, non ha avuto contatti con altre persone della cerchia della protagonista, anche se questo non basta certo ad avallare la teoria della sua inesistenza, sebbene già in passato Grey’s Anatomy abbia introdotto personaggi-fantasma come quello di Denny Duquette. Questa stramba lettura del personaggio è stata definitivamente confutata dall’episodio 18×10 in onda la scorsa settimana su ABC (il prossimo 30 marzo su Disney+), che per la prima volta ha visto Nick arrivare a Seattle e interagire finalmente con altri personaggi all’infuori di Meredith, con tanto di presentazioni ufficiali alle sue sorelle Maggie e Amelia.

Nick Marsh in Grey’s Anatomy 18 è dunque un personaggio in carne ed ossa e difatti è rimasto l’unico potenziale interesse amoroso per la protagonista, dopo la partenza da Seattle di Cormac Hayes avvenuta nello stesso episodio 10 (Richard Flood è uscito dal cast dopo tre stagioni). Chi non ama il personaggio di Scott Speedman, evidentemente, dovrà fare i conti col fatto che al momento sembra l’unico destinato al lieto fine con la protagonista.

