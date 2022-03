Emerald Fennel è stata la Camilla di The Crown nelle stagioni 3 e 4, interpretando la Duchessa di Cornovaglia negli anni della sua relazione clandestina con Carlo d’Inghilterra, prima e durante il matrimonio del futuro Re con Lady Diana. Un ruolo non semplice per un personaggio che ha molto diviso gli inglesi, prima di farsi apprezzare come Principessa Consorte per la sua affabilità e ironia. Doti che Camilla Parker-Bowles ha dimostrato ancora una volta quando ha incontrato il suo alter ego sullo schermo, durante un evento a Clarence House per celebrare la Giornata Internazionale della Donna lo scorso 8 marzo.

La Camilla di The Crown faccia a faccia con la futura Regina Consorte (questo il titolo che assumerà una volta assurto al trono il marto Carlo). Ebbene, quello che poteva essere un momento imbarazzante, visto il noto approccio critico della Famiglia Reale verso la serie tv Netflix, si è rivelato invece un incontro cordiale e perfino simpatico. Emerald Fennell è stata accolta col sorriso dalla donna che ha interpretato in tv e di cui tesse le lodi, per aver resistito ad attacchi concentrici per decenni: “È stata sotto i riflettori per molto tempo e ha sempre resistito con grazia” ha commentato l’attrice premio Oscar ai giornalisti presenti all’evento.

L’iniziale nervosismo della Camilla di The Crown, raccontato ai microfoni della corrispondente da Westminster Georgie Prodromou, è letteralmente svanito quando la vera Camilla ha fatto ricorso all’arma dell’ironia per sottolineare il piacere di averla come ospite. La Duchessa ha infatti citato la giovane regista e autrice del film Una Donna Promettente in un discorso tenuto durante la festa: “Per me, è molto rassicurante sapere che se dovessi cadere dal mio trespolo in qualsiasi momento, il mio alter ego immaginario è qui per prendere il sopravvento“, ha scherzato Parker-Bowls. “Allora, Emerald, preparati!” ha aggiunto, rivolgendosi direttamente alla sua interprete in The Crown. Un ottimo modo per stemperare le polemiche tra la produzione della serie, la Famiglia Reale e perfino il governo inglese, che era intervenuto dopo l’uscita della quarta stagione (tutta incentrata sul disastroso matrimonio tra Carlo e Diana) chiedendo a Netflix di precisare la natura fictional della sceneggiatura.

“I was nervous I might be thrown in the Tower.”



Emerald Fennell, who plays the Duchess of Cornwall in The Crown, met Camilla today at a reception at Clarence House: pic.twitter.com/HB4S06f1vT — Georgie Prodromou (@GeorgieProRadio) March 8, 2022

La nuova Camilla di The Crown nelle stagioni 5 e 6 sarà Olivia Williams: come gli altri attori della terza e quarta stagione, infatti, Emerald Fennel cede il testimone ad un’interprete più matura per raccontare le vite dei membri della Casa Reale inglese negli anni Novanta.

