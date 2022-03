In Doc Nelle tue Mani 2 c’è chi viene e chi va, proprio come annuncia il promo dei nuovi episodi in onda oggi, 10 marzo. Per il secondo giovedì consecutivo la fiction con Luca Argentero andrà in onda senza scossoni, o almeno si spera, e questo significa che il finale è ormai dietro l’angolo. Dopo una lunga serie di colpi di scena legati al segreto che ha incrinato il rapporto tra Andrea e la figlia Carolina, l’addio di Gabriel ad Elisa e la quasi rottura di Riccardo e Alba, cos’altro potrà succedere?

Il promo del penultimo appuntamento con Doc Nelle tue Mani 2 non lascia presagire niente di buono per alcuni mentre traccia una linea importante nel rapporto tra Gabriel ed Elisa, è davvero tutto oro quello che luccica?

Ecco il promo degli episodi di Doc Nelle tue Mani 2 in onda oggi:

Un’offerta inaspettata, un segreto che metterà profondamente in crisi un'amicizia lunga e profonda e due nuovi episodi di #DOCNelleTuMani2 che se ve li perdete è un vero peccato… ☝️😌

Ep. 1️⃣3️⃣ – Così lontani, così vicini

Ep. 1️⃣4️⃣ – Senza nome

Ci vediamo giovedì su @RaiUno! 🙏🏻💙 pic.twitter.com/6v7kB4tPO1 — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) March 7, 2022

Il momento clou sta arrivando e i fan sono pronti a scommettere che per Andrea Fanti non sarà un buon finale soprattutto per via della verità che sta per venire a galla e sta per travolgerlo anche agli occhi del devoto Riccardo palesemente deluso da lui nel promo. Come se questo non bastasse sembra che ormai anche le cose con Alba non siano più recuperabili.

L’unica speranza arriva da un’altra coppia della serie, quella formata da Gabriel ed Elisa, i due partiranno davvero insieme lasciando così la serie? Ad un passo dal finale e dai possibili sviluppi per una terza stagione, tutto è possibile.