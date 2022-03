Amazon ha da poco annunciato una nuova ed interessante funzione in diretta chiamata Live Tab: si tratta di una nuova pagina dell’interfaccia utente relativa ai dispositivi Fire TV, capaci di tramutare in smart qualsiasi televisore o schermo dotato di porta HDMI. La nuova funzione rappresenta una sorta di guida dei canali in diretta, proprio come già avviene sulle TV. Live Tab funziona grazie ai fornitori di servizi che sono integrati e che elargiscono i loro contenuti per ‘Canali recenti’, ‘Sport in diretta’ oppure tramite il nome del servizio. Così facendo, gli utenti hanno la possibilità di scegliere i loro canali preferiti e contenuti in diretta.

La nuova funzione Live Tab di Amazon è disponibile in Italia a partire da oggi, giovedì 10 marzo, e a bordo di tutti i dispositivi Fire TV. L’inedita pagina, presente nel menu di navigazione, è in grado di gestire le impostazioni dei programmi TV che sono in diretta, consente di accedere in maniera veloce a tutti i contenuti in abbonamento e alla guida dei canali integrata, permette, inoltre, agli utenti di scoprire e scaricare nuove applicazioni e tanto altro ancora. Attualmente, i servizi che integra sono RaiPlay, Pluto TV, RedBull TV e Twitch, ma tanti altri canali sono prossimi all’arrivo (questo è ciò che ha promesso il colosso di e-commerce statunitense).

Entrando nei dettagli, la nuova funzione comprende: fornitori di servizi integrati in Live Tab, che offrono ai clienti un’esperienza di navigazione più semplice e intuitiva, con accesso a tutti i contenuti in diretta organizzati per ‘Canali recenti’, ‘Sport in diretta’ o tramite il nome di ogni servizio. I clienti possono accedere in modo rapido alla guida dei canali integrata di Fire TV, selezionando i canali preferiti e sfogliando quello che è in diretta insieme ai contenuti di altri servizi integrati. In pratica, ci troviamo dinanzi alla versione in streaming della televisione, dotata di canali che giungono da Internet e non dal tuner.

