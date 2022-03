Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Questo è ciò che emerge alla luce delle ultime rivelazioni del marito di Chiara Ferragni in associazione con quanto accaduto alla Milano Fashion Week la scorsa settimana. Su questo aspetto troviamo notizie solo da Dagospia, che diventa un mattoncino da aggiungere al mistero.

Solamente ieri Fedez, nel suo podcast Muschio Selvaggio in cui era ospite anche Tananai, ha raccontato che nel 2021, una volta finito il Festival di Sanremo, è stato insultato da un suo collega negli studi di Domenica In. I due, entrambi in gara a Sanremo, stavano partecipando al consueto appuntamento con Mara Venier insieme a tutti gli artisti reduci della kermesse. Ricordiamo che nella scorsa edizione del Festival, Fedez ha partecipato con il brano Chiamami Per Nome insieme a Francesca Michielin, finendo sul podio nel giorno della finale.

A quanto pare quel risultato non è andato giù a molti. Fedez non fa il nome, ma a Muschio Selvaggio racconta che nel salotto di Domenica In un collega lo avrebbe apostrofato con cattiveria. Ecco il racconto di Fedez:

“Non farò mai il nome, ma un artista dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier, mi ha mandato a quel paese. Eravamo nella saletta e ho salutato tutti. Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato mi ha letteralmente mandato a quel paese perché ero arrivato sul podio. Mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte. Ci sono rimasto malissimo. Stavo male e mi dicevo ‘che cattiveria’. Anche se pensi una cosa del genere non me lo dire. Me l’ha detto in maniera terribile. Mi ha detto una roba tipo ‘non mi salutare, no, non dovevi arrivare secondo, siete la rovina della musica voi che avete vinto’. Che brutto. Queste cose strane nei camerini succedono solo a me credo. Perché attiro queste cattiverie? Non me lo spiego”.

Tananai ha chiesto se quell’artista fosse Ermal Meta, ma Federico Lucia nega: “No, anzi, lui è stato super carino”. Questo, e anche altro. Secondo Dagospia, infatti, durante la sfilata Gucci della Milano Fashion Week erano presenti sia Fedez che Achille Lauro. Dopo l’esperienza sanremese, ricordiamo, i due hanno lanciato il singolo di successo Mille insieme a Orietta Berti. Eppure si parla di “burrasca” tra i due. Secondo i presenti alla Milano Fashion Week, infatti, tra Fedez e Achille Lauro ci sarebbe stato il gelo, senza alcun saluto né incontro tra i due.

Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Per il momento i diretti interessati tacciono, e c’è chi suppone che quell’artista contrariato negli studi di Domenica In lo scorso anno fosse proprio Lauro De Marinis.