Dylan O’ Brien sì o no? La reunion o, meglio, il film di Teen Wolf si avvicina a grandi passi ma, a quanto pare, proprio uno dei protagonisti più amati non ci sarà. Quelli che nei giorni scorsi sembravano rumors pronti ad essere smentiti da una dichiarazione ufficiale, sono diventati un’amara verità: Dylan O’Brien non ci sarà e non prenderà parte al film.

Sebbene Teen Wolf the Movie ormai sia una realtà è ormai certo che Stiles Stilinski di Dylan O’Brien non farà parte del nuovo progetto Paramount+. A confermalo è stato lui stesso che, in una nuova intervista con Variety, ha spiegato perché ha scelto di non far parte del film: “È stata una decisione difficile. Mi è costato molto … Lo spettacolo non potrebbe essermi più caro. È stata la prima cosa che ho fatto io e così tante persone mi sono estremamente care. Era qualcosa che stavo cercando di far funzionare ma è successo tutto molto velocemente”./

A frenare il ritorno di Dylan O’Brien è stata proprio la velocità di evoluzione del progetto: “Alla fine, ho deciso che mi era rimasto un buon ricordo e voglio ancora lasciarlo lì. Auguro loro ogni bene e lo guarderò la prima sera in cui uscirà.. ma non io non ci sarò”.

Il prossimo nodo da sciogliere riguarderà invece Tyler Hoechlin, lui tornerà o seguirà il destino del suo collega? Ian Bohen si è detto sicuro che alla fine la coppia Derek/Peter si ricomporrà, sarà così?

A conti fatti, messa da parte la delusione per il no di Dylan O’Brien al film di Teen Wolf, i fan dovranno ora guardare oltre mettendo insieme i pezzi e capendo che Stiles non avrà la sua spalla e che non ci sarà alcuna speranza per Lydia e la sua dolce metà. Tutti gli altri potranno consolarsi guardando e riguardando la serie che si è conclusa ormai nel ‘lontano’ 2017.