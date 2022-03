Si torna a parlare di disponibilità PS5 oggi 10 marzo e non a torto. DI queste ore è in effetti l’annuncio di Sony relativo al suo mercato russo, naturalmente conseguente alla guerra tra il Cremlino e l’Ucraina. La presenza di più o meno scorte della ben nota console potrebbe subire delle modifiche importanti proprio a seguito di una specifica decisione.

L’annuncio

Partiamo dall’annuncio ufficiale Sony che potrebbe avere proprio degli effetti sulla prossima disponibilità PS5. Il colosso Sony Interactive Entertainment (SIE) appunto ha deciso di sospendere la distribuzione di software e hardware In Russia, pure il lancio di Gran Turismo 7 e tutte le attività di PlayStation Store. Si tratta di una decisione dura e radicale che si accompagna pure alla donazione di ben 2 milioni di dollari alla United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) e all’ONG internazionale, Save the Children, nell’ottica di supportare le vittime della guerra.

Le possibili conseguenza

Non dovendo rifornire un mercato grande come quello della Russia, almeno momentaneamente, è più che probabile avvenga una redistribuzione della disponibilità PS5 nel resto del mondo, magari prediligendo le aree europee. Per la console di casa Sony siamo sempre al cospetto di un numero davvero limitato di scorte e non sufficiente a soddisfare la domanda dei potenziali acquirenti. Tuttavia non è neppure da non considerare l’apporto che la circolazione di nuove unità in vendita potrebbe avere nell’immediato futuro.

Non ci resta che attendere il verificarsi di qualche cambiamento per le scorte della tanto amato console e naturalmente di comunicazioni apposite da parte dei principali rivenditori di elettronica fisici e online. In Italia, almeno fino a questo momento, è stata la catena Mediaworld o anche l’e-commerce specializzato GameStop a proporre la vendita del dispositivo (in quest’ultimo caso sempre in bundle con qualche gioco). Per entrambe le soluzioni, sono stati garantiti solo gli acquisti online e non nei negozi.

