Chucky 2 é già confermato, e in seconda serata va in onda il finale della prima stagione della serie horror basata sul franchise de La Bambola Assassina. L’appuntamento é per il 10 marzo su Italia1.

La serie, creata e sceneggiata da Don Mancini, si impone come un sequel della saga. Ambientata due settimane dopo gli eventi narrati nel film Il Culto di Chucky, la storia segue Jake, un quattordicenne con problemi a relazionarsi con i suoi coetanei e in conflitto col padre a causa della sua omosessualità. In un mercatino, nella città natale di Charles Lee Ray, il ragazzo acquista la fantomatica bambola Good Guy. In seguito a una serie di bizzarri e inquietanti avvenimenti, Jake scoprirà che il suo giocattolo è vivo ed è tornato con un unico scopo: mietere nuove vittime.

Stanotte va in onda l’episodio 1×08 che costituisce il finale di stagione dal titolo Scontro finale:

Tramite il rito vudù che evoca l’onnipotente Damballa, Chucky ha frammentato la sua anima dentro decine di bambole come lui.

Nel cast della serie tv Chucky: Zackary Arthur è Jake Wheeler, un ragazzo adolescente che acquista Chucky ad una svendita; Björgvin Arnarson è Devon Evans, il fidanzato di Jake e migliore amico di Junior; Alyvia Alyn Lind è Lexy Cross, inizialmente nemica e poi amica di Jake ed ex fidanzata di Junior; Teo Briones è Junior Wheeler, cugino antagonista di Jake ed ex fidanzato di Lexi; Brad Dourif è la voce di Chucky, un feroce serial killer che prima di morire ha trasferito la sua anima in una bambola “Good Guy”; David Kohlsmith è il giovane Charles Lee Ray a 7 anni; Tyler Barish è il giovane Charles Lee Ray a 14 anni; Fiona Dourif è Charles Lee Ray negli anni ’80.

Chucky 2 è ufficiale: la serie è stata rinnovata lo scorso novembre e la seconda stagione dovrebbe uscire nel corso del 2022, come ha confermato il creatore Don Mancini.

Il finale di Chucky va in onda su Italia1 a mezzanotte circa.

