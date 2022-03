La guerra in Ucraina continua e i nuovi dettagli sulle armi usate da Putin continuano ad interessare esperti e non. Gli ultimi dettagli riguardo la bomba termobarica che sarebbe stata usata dai russi nell’invasione dell’Ucraina. Lo stesso Ministero della difesa russo ne ha ammesso l’uso qualche ora fa anche se gli Usa non sono ancora stati in grado di confermarne l’utilizzo.

L’ammissione è arrivata dopo le accuse di Oksana Markarova, ambasciatrice dell’Ucraina negli Stati Uniti, ai danni della Russia rea di aver usato armi termobariche così come aveva fatto il sindaco di Akhtyrka, una cittadina ucraina al confine. Ma cosa sono le armi termobariche e come funzionano?

La bomba termobarica è una tipologia di munizione che esplode in due momenti distinti proprio perché dotate di due cariche esplosive separate che riescono quindi ad esplodere in momenti distinti grazie all’ossigeno dell’aria circostante e questo la rende ancora più distruttiva.

Che cos’è la bomba termobarica e come funziona?

Queste munizioni poco convenzionali possono essere usate con dei razzi ma anche con bombe aeree o armi più leggere da fanteria. Secondo le ultime informazioni i russi starebbero usando in Ucraina i tos-1a, un sistema di lanciarazzi termobarici montati su un carro armato russo, il T-72 con una gittata di 6 km e oltre.

Le armi termobariche utilizzano l’ossigeno dell’aria circostante e mentre la prima carica sprigiona goccioline di un combustibile che formano una specie di nube (carbonio e metallo) mentre la seconda accende questa nube dando vita ad una palla di fuoco. A quel punto prende forma un’onda d’urto che si alimenta dall’ossigeno circostante risucchiato, come in un sottovuoto, da qui anche il nome di “vacuum bomb”.

La bomba termobarica sprigiona altissime temperature e per questo può essere in grado di vaporizzare i corpi umani. I russi avrebbero optato per le armi termobariche caricate su 24 razzi lanciati a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro. Non è la prima volta che si parla di queste armi in quanto la stessa Russia le usate in Cecenia nel 1999 e gli Stati Uniti ne hanno fatto uso durante i bombardamenti contro al-Qaeda.