BOBBY SOLO Premiato Circo Volante del Barone Rosso 7 2 22

L’artista più richiesto la Premiato Circo Volante del Barone Rosso è BOBBY SOLO. I suoi live ottengono gradimenti enormi. Bobby nel mio studio si trasforma ed è se stesso. Canta e suona magistralmente la chitarra scegliendo i brani di country, blues, rock’n’roll e classici nella più ampia libertà.

Approfittando del fatto che ha registrato alla Fonoprint alcune canzoni insieme ai BLACK BALL BOOGIE, li ho invitati entrambi al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Bobby è venuto accompagnato solo da Filippo Lamagnana alla batteria e ha eseguito: “Baby what you want me to do” (canzone del 1959 di Jimmy Reed cantata anche da Elvis Presley), “Reconsider baby”, “So glad you’re mine”, “Put your head on my shoulder” di Paul Anka, “Oh Carol”, “Why me Lord” e “Bluberry Hills” di Fats Domino. Poi insieme ai Black Ball Boogie hanno eseguito “Suzie Q” (portata al successo dai Creedence Clearwater Revival), “One Sided Love affair” e “That’s allright mama”.

Goditi questa straordinaria musica interamente live.

