Bisogna fare assolutamente il punto della situazione per quanto riguarda gli smartphone Huawei, in relazione a quelli che stanno ricevendo l’aggiornamento con EMUI 12, o che in alternativa si apprestano a farlo a breve termine. Negli ultimi tempi, anche sul nostro magazine, abbiamo parlato della situazione di un dispositivo specifico, vale a dire il cosiddetto Huawei P40 Lite, ma è chiaro che di tanto in tanto serva un punto della situazione che coinvolga più modelli, in modo da capire in quale direzione stia andando il produttore asiatico in un momento storico del genere.

Quali smartphone Huawei si dirigono verso il tanto atteso aggiornamento EMUI 12

Inutile dire che alcuni prodotti siano nettamente avanti sotto questo punto di vista. In diverse circostanze, infatti, la distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 12 è partita addirittura durante il mese di gennaio. Non tutti i possessori di questi device, tuttavia, hanno toccato con mano il pacchetto software su scala mondiale. In questo particolare contesto, dobbiamo citare prodotti come i vari Huawei Mate Xs, Huawei Mate 30 Pro, Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+. Tutti questi device sono sicuramente un passo avanti. Chiunque in Italia, qualora non abbia ancora ricevuto la notifica per il download, potrà procedere a breve.

Ci sono poi Huawei P40 Lite e P40 Lite 5G che hanno iniziato a ricevere l’upgrade a febbraio. In questo caso, per forza di cose, la totale diffusione del pacchetto software sarà leggermente più lenta. Ci sono poi i restanti smartphone, che risulteranno compatibili con EMUI 12 solo a partire dal mese di aprile. In questo caso mi riferisco ai vari Huawei P30, P30 Pro, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, fino ad arrivare a Huawei Mate X, Mate 20 X (5G) e al cosiddetto Huawei Nova 5T.

Vedremo se Huawei con il trascorrere dei mesi sarà in grado o meno di arricchire la lista dei prodotti compatibili con l’aggiornamento EMUI 12.