Il colosso Amazon ha appena lanciato una vera e propria offerta bomba per quanto riguarda uno smartphone top di gamma: si tratta del Motorola Edge Plus, device dalle notevolissime specifiche tecniche. Insomma, rinunciare ad un affare come questo sarebbe da folli. Aprite bene le orecchie, anzi in questo caso sgranate bene gli occhi, perché il dispositivo oggi, giovedì10 marzo, è venduto all’incredibile prezzo di soli 399,00 euro invece di 1.199,99 euro di listino e nella colorazione Grigio (Thunder Grey). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e la disponibilità è immediata. L’anno del modello è del 2020, ma possiede caratteristiche tecniche e funzionalità all’avanguardia, andiamo a vederle insieme.

Il Motorola Edge Plus mostra un display Endless Edge OLED FullHD+ da 6,7 pollici con angolo di 90 gradi che massimizza l’area di visualizzazione. Il telefono offre un’esperienza immersiva con l’ampissima gamma di colori HDR10+ e transizione rapida grazie alla velocità di refresh rate di 90Hz. Il device è anche dotato di due potenti altoparlanti stereo Waves Audio (vincitrice di un Technical Grammy Award), che producono un suono estremamente forte e di qualità. Il device è alimentato da un’ampia batteria da 5000mAh (con ricarica rapida wireless) progettata per supportare al meglio la velocità del 5G ed è in grado di durare fino a due giorni.

Grazie al 5G, insieme alla larghezza di banda del Wi-Fi 6 e all’avanzato processore Qualcomm Snapdragon, potete godervi la reattività della memoria RAM di 12GB e l’ampio spazio di memoria da 256GB. Il Motorola Edge Plus, oggi in super offerta su Amazon a soli 399,00 euro, possiede un comparto fotografico di tutto rispetto: una fotocamera principale da 108MP, un ultra-grandangolare, un macro-vision e uno zoom ottimo ad elevata risoluzione. I sensori fotografici catturano scatti ad altissima risoluzione, compresi panorami ultra-grandangolari e primi piani dettagliati. Il sistema operativo integrato è Android 10.0.

