Grey’s Anatomy 18×11 sarà il primo episodio di questa stagione dopo l’addio a Cormac Hayes: la partenza del chirurgo pediatrico dal Grey Sloan Memorial Hospital, con l’uscita di Richard Flood dal cast dopo 3 stagioni, non sarà però l’argomento centrale della trama, visto che l’attenzione di tutti sarà catturata dal ritorno di un volto molto noto tra i corridoi dell’ospedale di Seattle.

Grey’s Anatomy 18×11 vede infatti il ritorno di Greg Germann nei panni di Tom Koracick, il geniale quanto borioso neurochirurgo che è stato un personaggio regolare della serie tra il 2017 e il 2021: proprio l’anno scorso, nella stagione 17, è uscito di scena insieme a Jackson Avery (Jesse Williams, altro grande fuoriuscito dal cast), partendo con lui per Boston per partecipare ai progetti umanitari della Fondazione Fox, anche per dimenticare la disastrosa storia d’amore con Teddy.

Il promo di Grey’s Anatomy 18×11 mostra Miranda Bailey piuttosto sorpresa, nonché come sempre contrariata, nel rivedere Koracick nel proprio ospedale, già in camice blu pronto ad entrare in azione. Germann, annunciato come guest star Grey’s Anatomy 18, era già apparso nella prima metà di stagione nella storyline ambientata in Minnesota, in relazione alla ricerca di Meredith e Amelia sull’Alzheimer, e ora riappare nel momento clou della loro operazione sul dottor Hamilton.

L’episodio di Grey’s Anatomy 18×11 si intitola Legacy e la trama vede Meredith, Amelia e il loro team in fermento per l’intervento chirurgico tanto atteso e rivoluzionario del dottor Hamilton. Mentre le due cognate-sorelle si preparano all’operazione, Miranda Bailey riceve un’offerta inaspettata. Intanto la riabilitazione di Hunt procede tra molti ostacoli: l’impazienza di Owen rende difficile la sua fisioterapia, costringendo Link a intervenire. Nel frattempo, in Minnesota, Nick rende un trapianto di fegato un momento di insegnamento.

Grey’s Anatomy 18×11, in onda su ABC il 10 marzo, arriverà in Italia solo il 30 marzo: la programmazione su Disney+, infatti, è ancora in pausa e ripartirà col decimo episodio il prossimo 23 marzo.

