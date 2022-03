Finalmente annunciati in via ufficiale i dettagli sul serale di Amici 2022. La data di inizio, i concorrenti e anche la giuria sono stati annunciati. Non resta che godersi gli ultimi giorni in vista delle sfide che porteranno il talent show su Canale 5 nel sabato sera.

I docenti prenderanno parte al serale per continuare a guidare i concorrenti commentando le loro esibizioni. Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli, Raimondo Todaro e Rudy Zerbi compongono il corpo docenti di Amici di Maria De Filippi.

Nella fase serale anche una giuria esterna composta da tre protagonisti.

Quando inizia il serale di Amici 2022

La prima puntata del serale di Amici è fissata per sabato 19 marzo su Canale 5. Terminati gli appuntamenti con C’è Posta Per Te, Maria De Filippi non lascia il sabato sera di Canale 5 e torna in prima serata con il talent show Amici, che darà spazio a 18 talenti tra canto e ballo.

Chi ha accesso al serale del programma è già noto. I concorrenti – cantanti e ballerini – hanno ottenuto le ambite magliette della prossima fase puntata dopo puntata, sfida su sfida. Il cast del serale di Amici 2022 è ormai chiuso.

I concorrenti al serale di Amici 2022

Sono 18 gli allievi in gara a contendersi la vittoria al serale di Amici 2022.

Per il canto vedremo: Aisha, Albe, Alex, Calma, Crytical, Gio Montana, LDA, Luigi e Sissi.

Per il ballo sono in gara: Alice, Carola, Christian, Dario, John Erik, Leonardo, Michele, Nunzio e Serena.

La giuria del serale di Amici 2022

Mancano le conferme ufficiali e definitive ma Davide Maggio anticipa i nomi dei tre giurati. Nessuna new entry, tre conferme in giuria al serale di Amici 2022: vedremo Stash dei The Kolors, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino.