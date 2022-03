Tandem 5 su Giallo, il crime poliziesco francese con protagonista un’ex coppia che si ritrova a lavorare insieme, si avvicina al finale di stagione.

Stasera, mercoledì 9 marzo, andranno in onda due nuovi appuntamenti.

Si parte con l‘episodio 5×09, di cui vi riportiamo la sinossi:

Durante le prove del suo ultimo trucco, il famoso mago Lazlo Kane viene trovato morto. È stato vittima di un’allergia, qualcuno ha consapevolmente fatto scivolare gli oli essenziali di ginepro nel suo thermos. Ma come hanno fatto senza che Lazlo se ne accorgesse? Potrebbe essere uno dei suoi tecnici? Per Paul, l’assassino è necessariamente un mago. Lui e Léa dovranno usare tutta la loro magia per capire questo gioco di prestigio.

A seguire, l’episodio 5×10:

Durante la Festa del Granato, degli uomini vestiti di paglia, i Granati (operai, impiegati, ecc.) inseguono altri vestiti di bianco (capi, medici, ecc.) e tentano di sporcarli con panni imbevuti di feccia di vino. Un bianco resta a terra, morto: Bruno, il presidente dell’evento. Chi può averlo ucciso? Paul e Léa sono divisi: lui pensa che l’assassino sia uno dei medici, lei crede che sia stato uno degli impiegati.

Tandem 5 su Giallo torna mercoledì 16 marzo con gli ultimi episodi di stagione, il 5×11 e il 5×12. Sulla spiaggia, Léa assiste a un’aggressione e parte all’inseguimento dell’assassino. Arrivato sulla scena del crimine, Paul è sorpreso di non trovare Léa. Erwan gli racconta dell’omicidio di Manon Casal, ma nelle vicinanze hanno trovato qualcosa di Léa. Preoccupato, Paul prova di nuovo a chiamarla e più tardi la scopre priva di sensi. Portata in ospedale, riprende conoscenza, non ha memoria della sua aggressione e crede di essere nel 1996, innamorata di Paul che le ha appena chiesto di sposarlo.

Nel cast di Tandem 5 su Giallo, Astrid Veillon nei panni del Comandante Léa Soler; Stéphane Blancafort è il Capitano Paul Marchal; Sarah-Cheyenne è Alice Marchal; Titouan Laporte è Thomas Marchal; Piérick Tournier è il tenente Erwan Lebellec; Baya Rehaz è il Tenente Inès Zaïdi; François-Dominique Blin è il Dr. Franck Marvaud, medico legale; Tatiana Gousseff è il Capitano Sabine Mauriac. New entry, Patrick Descamps nei panni del colonnello Pierre Soler, padre di Léa; e Isabelle Tanakil interpreta Annie Soler, moglie di Pierre e madre di Léa.

L’appuntamento con Tandem 5 su Giallo è per stasera alle 21:10.

