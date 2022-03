Stasera in prima serata va in onda il film 18 Regali con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli e Edoardo Leo.

LA STORIA VERA

Il film italiano prodotto nel 2020 è ispirato alla storia vera di Elisa Girotto, la mamma della Provincia di Treviso deceduta a causa di un tumore nel settembre del 2017.

Quando Elisa è venuta a conoscenza delle problematiche condizioni di salute legate allo sviluppo della malattia, ha deciso di lasciare alla figlia, che allora aveva solo un anno, diciotto regali.

Questi sarebbero stati in grado di accompagnare sua figlia nel percorso di crescita fino alla maggiore età. Si tratta quindi di un pensiero e un messaggio della madre per ogni compleanno, una storia che è stata in grado di commuovere tutti in quegli anni.

18 Regali poster

IL FILM

Venuto a conoscenza della storia di Elisa, Il regista Francesco Amato, come tutti gli interpreti, sono arrivati in punta di piedi alla porta della famiglia di Elisa, come raccontano in una intervista. Il prodotto finale del lungometraggio sembra alla fine esser piaciuto anche al marito di Elisa. Va detto che il film porta sullo schermo una storia diversa da quella vera.

I fatti vengono retrodatati nel 2001, dove Elisa, interpretata da Vittoria Puccini, è in dolce attesa e progetta i regali per i prossimi 18 compleanni della figlia. Man mano che gli anni passano la ragazza tende sempre più a sottrarsi al momento del regalo della madre, un modo per dimostrare sempre più una rabbia irrisolta, una metabolizzazione del lutto ancora in corso, come spiega Benedetta Porcaroli, l’attrice che interpreta la giovane.

Edoardo Leo, che interpreta il marito Alessio, convince in questa prova attoriale di padre a tratti preoccupato e in qualche modo impreparato a quel che lo aspetta.

Nel film le due donne, la madre e la figlia al diciottesimo anno di età, si incontrano. L’espediente narrativo, che qui non sveleremo, ha preso ispirazione secondo il regista Francesco Amato da illustri registi americani e non.

Più che Nolan (riferendosi probabilmente a Tenet – 2020), l’ispirazione del come far avvenire l’incontro è partita soprattutto da Peggy Sue Si E’ Sposata (1986) di Francis Ford Coppola. In quel film infatti una donna matura sull’orlo del divorzio, tornerà incredibilmente al suo ultimo anno di liceo e incontrerà nuovamente l’uomo che ha sposato da giovane e che gli ha dato poi tanti grattacapi, con esiti improbabili da commedia che possiamo immaginare.

Il Film oggi in tv ovviamente non è una commedia come quella di Coppola, ma un melodramma per stessa ammissione del Regista. Ciò nonostante, l’incontro tra la giovane e sua madre, darà luogo ad una tensione anche ironica che tiene alta l’attenzione dello spettatore.

Non ci resta quindi che commuoverci stasera guardando il film in prima tv 18 Regali oggi 9 Marzo 2022 alle 21.25 su Rai 1