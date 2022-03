Torna in onda Miracle Workers su Italia1, la serie antologica con protagonisti Daniel Radcliffe (la saga di Harry Potter) e Steve Buscemi. Basata sugli scritti di Simon Rich, ogni stagione della serie è tratta da uno dei suoi lavori. La prima stagione segue le vicende di Craig, un angelo di basso livello responsabile della gestione di tutte le preghiere dell’umanità, e in parallelo quelle di Eliza, angelo che di recente si è trasferita nel Dipartimento Preghiere Esaudite. Il loro capo, Dio, ha lasciato il suo lavoro per concentrarsi sui suoi hobby preferiti. Per prevenire la distruzione della Terra, Craig ed Eliza devono realizzare il loro miracolo più impossibile fino ad oggi.

L’appuntamento è in tarda notte con tre episodi ogni settimana, a partire dalla terza serata del 10 marzo.

Si comincia con l’episodio 1×01 dal titolo Due settimane, di cui vi riportiamo la sinossi:

Eliza ottiene un trasferimento al Dipartimento Preghiere Esaudite. Per errore, genera un tifone devastante che che sta mietendo vittime sulla Terra e chiede aiuto a Dio.

A seguire, l’episodio 1×02 intitolato 13 giorni, ed ecco la sinossi:

Craig ed Eliza provano svariati metodi per far innamorare Sam e Laura. Intanto Sanjay deve esaudire uno spietato desiderio di Dio.

La nottata si conclude con l’episodio 1×03 dal titolo 12 giorni:

Craig ed Eliza tentano, invano, di far allontanare Laura da Mason. Suo malgrado, Craig sarà costretto a chiedere l’intervento risolutivo di Sanjay.

Nel cast di Miracle Workers: Steve Buscemi nel ruolo di Dio; Daniel Radcliffe è l’angelo Craig Bog; Geraldine Viswanathan è Eliza Hunter; Karan Soni è Sanjay Prince; Jon Bass è Sam; Sasha Compère è Laura; e Lolly Adefope nella parte di Rosie

La terza stagione, trasmessa negli Stati Uniti nel 2021, è ancora inedita in Italia. Si spera che dopo questa maratona notturna possa finalmente andare in onda anche nel nostro paese. L’appuntamento con Miracle Workers su Italia1 è a partire dall’1:10 di notte, dopo il programma Le Iene.

